Es posible que ya sepas que los trapos, paños o bayetas de cocina son algunos de los accesorios de tu hogar que más bacterias albergan, incluida la E. coli. Por ello, siempre es importante limpiarlos con regularidad para cuidar la salud de nuestra familia. Hoy en Mag te cuento unos sencillos y útiles trucos caseros para limpiar y desinfectar los trapos de cocina en el microondas.

La mayoría de la gente sabe ya cómo limpiar y desinfectar las superficies, pero no todo el mundo está tan familiarizado con cómo hacer lo mismo con los utensilios de limpieza, como los paños y bayetas que utilizamos para limpiar la cocina. Mantenerlos en buen estado no te tomara mucho tiempo si sabes cómo hacerlo. Además, no necesitas de productos especializados o costosos para esta tarea del hogar.

Cómo limpiar los trapos utilizando el microondas

Limpiar nuestros paños y trapos de cocina utilizando este electrodoméstico es más fácil de lo que imaginas . A continuación, te digo cómo lograrlo paso a paso:

Lo primero que hago es humedecer el trapo de cocina con agua y jabón. Si la suciedad no se quita utilizando solo el jabón, suelo añadir un poco de zumo de limón o vinagre. Una vez hayan desaparecido las manchas, los escurro bastante bien. Luego, introduzco los trapos en una bolsa de plástico apta para microondas, y sin cerrar, los meto en ella. Una vez dentro, pongo el microondas en máxima potencia unos 90 segundos. Pasado el tiempo, necesario para que la temperatura del microondas mate todas las bacterias, retiro la bolsa con mucho cuidado para evitar quemarme y dejo enfriar los trapos. Una vez fríos, los introduzco en un recipiente con agua fría para retirar los restos de jabón. Si tras todo esto todavía tienen manchas, vuelvo a repetir el proceso desde el inicio.

Una vez los trapos estén totalmente limpios y bien enjuagados con agua fría, los escurro y tiendo para que se sequen completamente. Cuando ya no contengan nada de agua, estarán listos para ser utilizados y completamente limpios y desinfectados.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?

