Las manchas de grasa en la ropa y las paredes pueden ser un fastidio, pero no te preocupes, ¡la solución podría estar justo en tu caja de tizas! Este instrumento no solo es útil para la escuela, sino que también puede ser una herramienta efectiva para eliminar las manchas de grasa no deseadas. Hoy en Mag te digo el truco casero para quitar las manchas de grasa de la ropa y las paredes utilizando tiza.

La tiza es conocida por su capacidad para absorber la humedad y los líquidos, lo que la convierte en un agente ideal para tratar las manchas de grasa. Su naturaleza porosa le permite absorber la grasa de manera eficiente, ayudando a eliminarla de las superficies sin dejar residuos.

Cómo quitar manchas de grasa de la ropa con tiza

Actúa rápido: Cuanto antes trates una mancha de grasa, mayores serán las posibilidades de éxito. Coloca una hoja de papel absorbente debajo de la mancha para evitar que se extienda. Aplica la tiza: Frota suavemente la tiza sobre la mancha de grasa. La tiza triturada absorberá la grasa y ayudará a levantarla de las fibras de la tela. Deja que la tiza repose sobre la mancha durante unos minutos. Cepilla o sacude: Después de que la tiza haya tenido tiempo de absorber la grasa, cepilla suavemente la zona con un cepillo de cerdas suaves o sacude la prenda para eliminar los restos de tiza y la grasa que ha sido absorbida. Lava la prenda: Lava la prenda como lo harías normalmente, prestando atención a las instrucciones de cuidado en la etiqueta. Si la mancha persiste después del lavado, repite el proceso hasta que desaparezca por completo.

Eliminación de manchas de grasa en paredes con tiza

Preparación: Coloca una lámina de papel absorbente en el suelo para protegerlo de cualquier tiza que caiga. Tritura la tiza: Tritura una pieza de tiza blanca hasta convertirla en polvo fino. Aplica el polvo de tiza: Con un paño limpio y suave, aplica el polvo de tiza sobre la mancha de grasa en la pared. Presiona ligeramente para que la tiza absorba la grasa. Deja reposar y limpia: Deja que la tiza repose sobre la mancha durante unos minutos u horas, dependiendo de la severidad de la mancha. Luego, usa un paño limpio y seco para frotar suavemente la tiza y la mancha. La grasa debería transferirse al polvo de tiza. Limpieza final: Después de que la mancha de grasa se haya transferido al polvo de tiza, limpia la pared con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo de tiza restante.

