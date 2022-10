De seguro te ha pasado que metes una chompa de lana a la lavadora y al sacarla notas que se encogió. Esto pudo haber ocurrido porque no elegiste el programa adecuado y, por ende, piensas que ya no sirve. Sin embargo, no todo está perdido y en la siguientes líneas te traemos un sencillo truco casero para recuperar su tamaño original.

Antes de dar a conocer el sencillo truco, es pertinente mencionar que uno de los errores más comunes que se cometen por querer “recuperarlo” en tiempo récord es estirarlo apenas lo sacan de la lavadora o secadora.

Esto solo generará que se rompan las fibras del tejido y, por ende, echarlo a perder. Sin más preámbulos, aquí te dejamos el infalible método para recuperar su tamaño original.

Cómo recuperar una chompa de lana encogido

Ingredientes a emplear:

Vinagre de vino blanco

Mascarilla para el cabello (suavizante)

Recipiente

Agua tibia

El primer paso será mezclar de forma homogénea el agua, vinagre y la mascarilla. Sobre este último apartado, lo ideal es aplicar una cantidad generosa de dicho producto. Puedes utilizar una batidora eléctrica o hacerlo a mano para conseguir la masa.

El segundo paso será sumergir la prenda encogida en la mezcla y déjala reposar durante 30 minutos. ¿Qué efecto tendrá? Suavizar y ablandar las fibras de lana del jersey.

Posteriormente, deberás estirar el jersey de lana y hacerlo con mucho cuidado. Cuando veas que volvió a su tamaño original, vuelve a sumergir la prenda en el recipiente con la mezcla. ¿Qué tiempo se recomienda? Máximo media hora.

Enjuaga la prenda con abundante agua fría hasta que no queden restos de vinagre ni mascarilla, así lo precisa el portal Hogarmanía. Por último, quedaría escurrir a mano y tender la ropa. Eso sí, lo preferible es que la prenda se seque al aire libre.

