Debido a las condiciones climáticas y otros factores, las frutas y verduras se deterioran de forma gradual, al punto de no quererlas comer y desecharlas. No es recomendable llegar a esos extremos, sobre todo en tiempos de alza de precios. Te comparto un truco muy práctico que te permitirá darle otra vida a estos alimentos por más tiempo.

A menudo, los alimentos que tienen un mal aspecto no son del agrado de los comensales. Sucede, por ejemplo, con las frutas y algunas verduras. Antes de comerlas o rescatar parte de la pulpa, se prefiere tirarlas a la basura sin reparar en sus beneficios que aún pueden ofrecer.

Pese a que tienen una textura diferente, manchas o golpes, no debemos descartar estos alimentos. De acuerdo con los expertos, sus propiedades se mantienen intactas y el sabor no dista mucho de aquellos que están frescos. Si no queremos comerlas en su forma natural, podemos emplearlas en sumos o ensaladas.

¿Cómo rescatar frutas y verduras feas?

Conoce un método bastante práctico, compartido por la creadora de contenidos Val Barrales, para rescatar tus frutas y algunas verduras feas.

Desinfecta tus frutas o verduras que se están poniendo feas

Corta estos alimentos en cubos y posteriormente coloca las piezas en una hielera o molde

Exprime el jugo de un limón en un vaso y agrega agua bebible

Vierte el líquido sobre los cubos

Lleva la hielera en la congeladora por tres horas

Si es que no quieres comerlas tal y como están, coloca los cubos en un vaso y complementa con agua para tomártela a modo de infusión

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?

SOBRE EL AUTOR Cristhian Zamudio Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con experiencia en el periodismo escrito y digital en las secciones policiales, deportes, actualidad y tendencias. En la actualidad, es redactor real time del área Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

Los restos de café molido pueden servir para limpiar el táper.