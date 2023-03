La gran mayoría de personas piensan que los calcetines solo se deben usar en invierno, pero eso no es verdad. Son prendas indispensables en cualquier temporada del año. El único problema que se puede presentar es cuando tienen agujeros. ¿Qué solemos hacer al respecto? Desecharlas a la basura por un tema de estética.

Esto es un craso error porque, aunque no lo creas, pueden ser utilizadas para otros fines. No, no estamos bromeando o algo por estilo. Las medias agujereadas, por ejemplo, sirven como relleno de los cojines y otros productos.

Si todavía estás dudando de que los calcetines o pantimedias rotas pueden ser recicladas, te invitamos a quedarte en la nota porque aprenderás cuatro ideas creativas para sacarle el máximo provecho antes que terminen en la basura.

Cómo reutilizar los calcetines con agujero

Cuatro sorprendentes usos que le puedes a los calcetines rotos.

Dar brillo

Si no tienes una franela o escobilla, también puedes utilizar los calcetines agujereados o pantimedias rotas para darle brillo a los zapatos y muebles. Hacen la función de cepillo y, además, puedes lavarlos luego de cada uso.

Relleno

Si le falta un poco de relleno a los cojines de tu hogar, puedes emplear los calcetines viejos y asunto solucionado. Verás cómo funcionan mejor que el comercial. Además, le darás una segunda vida útil.

Frutas y verduras

Si no cuentas con una bolsa de mallas o plástico con cierre hermético para conservar las frutas y verduras, una gran opción es utilizar las medias o pantimedias para envolverlas y así protegerlos de los mosquitos.

Esmalte de uñas

En lugar de recurrir al tradición algodón para limpiar o retirar el esmalte de las uñas, puedes hacer una esponja reutilizable con tus calcetines agujereados o pantimedias rotas.