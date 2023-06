¿Quién no ha tenido alguna vez una planta a la que adoraba y que luego ha muerto? Sobre todo cuando se las deja solas durante largos periodos de tiempo. Las plantas, como nuestras mascotas, son seres vivos que hay que cuidar para no perderlas. Por eso hoy en MAG te traigo unos trucos caseros para salvar a una planta que ha muerto por falta de agua.

Afortunadamente, se trata de una situación evitable que no supone el fin de la planta, como ocurriría con un animal. No te preocupes si al volver a casa te has encontrado con que tus plantas se han secado por falta de riego o por cualquier otro motivo; te enseño cómo revivirlas.

CÓMO REVIVIR UNA PLANTA SECA

Una planta puede morir por varias razones, como falta de agua, exceso de agua o enfermedad. Si has estado fuera dos semanas y no has dejado ningún sistema de riego, no durarán tanto tiempo si están al sol. Sin embargo, si quieres devolver la vida a una planta seca, sigue estos pasos:

Retira los tallos u hojas marchitos. Si la deshidratación ha sido grave, puede ser necesaria una poda más agresiva. No te preocupes, este paso es fundamental para que la planta pueda concentrar la fuerza que le queda en sus partes sanas. Si sigues alimentando sus partes marchitas, nunca se recuperará, y recuerda desinfectar siempre las herramientas de poda antes de empezar, o puede salirte el tiro por la culata. Comprueba que la planta no ha sido atacada por ninguna plaga y retira con cuidado la capa superior del sustrato. La tierra suele apelmazarse e impide que el agua penetre y llegue a la planta. Tras ello, saca la masa de tierra que está pegada a las raíces. Una vez fuera, sumérgelo en agua templada durante unos 10 minutos más o menos para que la planta vuelva a hidratarse. Es importante que el agua esté tibia y no fría para que penetre mejor a través del sustrato. Déjalo en algún plato donde pueda escurrir el exceso de agua y vuelve a plantarlo en una maceta con tierra nueva. Coloca la planta en un lugar iluminado, pero donde no reciba la luz solar de forma directa.

Finalmente, es fundamental señalar que este método de reanimación de plantas funcionará casi con toda seguridad la primera vez. Si la misma planta ha estado expuesta anteriormente a un estado crítico, perderá parte de su capacidad de recuperación y te resultará difícil sobrevivir a otra situación crítica.

