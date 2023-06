Tal vez no lo sepas, pero puede que tengas un mueble lacado, hoy en día esta clase de mobiliario es bastante común en los hogares. Y estoy seguro no lo estás limpiando adecuadamente o también ya se ven amarillentos u opacos por el paso del tiempo. Hoy en MAG te muestro unos trucos caseros y la manera de hacer que tus muebles lacados luzcan como recién comprados.

Los muebles lacados suelen estar más protegidos de las inclemencias del tiempo, del paso de los años e incluso de golpes, manchas, marcas o desgaste de color. Aun así, debemos tener en cuenta unos cuidados primordiales y sobre todo en cómo limpiar los muebles lacados de nuestro hogar.

La mejor forma de mantener como nuevos los muebles lacados comienza por la prevención. Alejarlos de zonas calientes para que no “sequen” demasiado la laca y no tenga manchas de quemaduras es algo básico. Si son blancos, no los dejes a la constante exposición del sol porque, con el tiempo, pueden cambiar a un tono amarillento. Pero hay truco que muy pocos saben y hoy te lo revelamos.

EL TRUCO PARA LIMPIAR MUEBLES LACADOS

Para el truco casero, solo se necesita una bayeta o trapo y un ingrediente que cuesta creer que se usa para un trabajo como es el de la limpieza del hogar, sino más bien para desayunar. ¿De qué estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de la leche. Este producto tiene unas propiedades asombrosas para devolver el brillo a un mueble apagado. A continuación el sencillo procedimiento:

Para llevar a cabo este truco basta con verter leche en una bayeta o trapo limpia y frotar con suavidad y en círculos sobre el mueble lacado. Una vez que la leche ha quedado impregnada, se debe usar un trapo seco y que no suelte pelusas para eliminar los restos e impurezas.

Este truco se utiliza sobre todo en muebles de cocina o baño, así como en cualquier otro mueble lacado. Es un truco natural, barato y muy sencillo que puede devolver fácilmente el brillo original al mueble en cuestión.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?

