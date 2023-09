Si eres amante del té, el café y cualquier cosa que requiera agua hirviendo, entonces esto te interesará. Hoy en Mag vamos a hablar de un truco casero súper útil para mantener nuestro querido hervidor eléctrico en perfectas condiciones. ¿Cansado de ver esa incómoda acumulación de cal en tu tetera? No te preocupes, tenemos la solución: el hack del agua y el vinagre.

¿Qué necesitas? No mucho. Solo requieres agua y vinagre. El vinagre, preferiblemente de tipo blanco o de limpieza, es el superhéroe de esta historia. No solo es genial para aliñar ensaladas, sino que también es un as en la lucha contra la cal.

Descalcifica tu hervidor eléctrico con vinagre

Paso 1: Preparación

Lo primero que debes hacer es llenar tu hervidor con una mezcla de agua y vinagre. La proporción ideal es una parte de vinagre por una parte de agua, pero no te preocupes si no eres exacto, no se trata de una ciencia exacta.

Paso 2: Ponlo en marcha

Ahora, enciende tu hervidor y ponlo a calentar. ¡Cuidado! No querrás quedarte mirando cómo hierve, así que puedes aprovechar el tiempo para hacer algo más mientras tanto. La idea es que el vinagre entre en ebullición junto con el agua.

Paso 3: Deja reposar

Una vez que el agua está hirviendo y el vinagre está en plena ebullición, apaga la tetera. No te preocupes si el vapor te hace una especie de spa improvisado para la piel. Lo importante es que dejes que la mezcla repose durante unos minutos o incluso toda la noche si quieres ser un guerrero contra la cal a tiempo completo.

Paso 4: Enjuaga

Después de ese tiempo de espera, enjuaga bien tu hervidor con agua limpia. Asegúrate de que no quede ningún rastro de vinagre ni de cal. ¡Y voilà! Tu tetera está lista para volver al negocio de hacer agua hirviendo sin preocupaciones.

Si tu hervidor tenía una cantidad considerable de cal, es posible que debas repetir este proceso una o dos veces para deshacerte por completo de esa terca acumulación. Pero, después de eso, puedes hacer este truco una vez al mes o cuando veas que la cal vuelve a asomarse.

VIDEO RECOMENDADO

Los restos de café molido pueden servir para limpiar el táper.