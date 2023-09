Muchas personas recurren a la congeladora para conservar alimentos no cocidos por más tiempo. Después de retirarlos del electrodoméstico, sin embargo, no utilizan todo el contenido y vuelven a recongelarlos. ¿Es una buena opción? ¿Cuál es el método más adecuado para que no se estropee la comida? En la siguiente nota despejo todas tus dudas con un truco muy práctico.

Ya casi es fin de semana y muchos aprovechan su tiempo libre para hacer compras en el mercado para varios días. Verduras, carnes, tubérculos, todo lo que se precise. Una vez en casa, lo que hacemos es lavar los alimentos no cocidos y llevarlos a la congeladora para que no se estropeen.

Debido a que los alimentos no cocidos son altos en agua se endurecen cuando están en congelación y forman cristales de hielo. Estos cristales, sin embargo, dañan la estructura interna de los productos, según explica el experto en ciencia y cocina, Heinz Wuth. Cuando descongelamos los alimentos no solo desaparece el agua, sino que se ve afectado su textura y sabor.

Si bien durante el proceso de congelación los microorganismos están inactivos, la descongelación favorece su reactivación. “Si volvemos a congelar el mismo alimento más cristales se generan, dañan aún más su estructura y pierde más propiedades”, explica el experto en su cuenta de TikTok.

¿Cómo volver a congelar alimentos no cocidos que fueron descongelados?

Si no has utilizado todos los alimentos que descongelaste y quieres guardarlos nuevamente en la congeladora, asegúrate de realizar una acción previa. Atento a los pasos para que lo apliques en casa.

Descongela los alimentos que vas a utilizar

Coloca los alimentos en una olla y aplica una cocción

Después de la cocción incorpora los alimentos en un taper con tapa hermética

Espera que los alimentos se enfríen y vuelve a congelar

En el caso de los alimentos cocidos no se recomienda aplicar este truco de cocina, pues existe riesgo de que la comida se estropee

