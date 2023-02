Cepillo dental manual o uno eléctrico, ¿qué te conviene más? Si bien ambos productos garantizan un cepillado dental eficaz, diferentes expertos aseguran que la segunda opción ayuda a eliminar más la placa bacteriana, que es la responsable de la producción de caries.

Cuando utilizas un cepillo eléctrico, también presentas menor riesgo de sufrir la temida abrasión dental (desgaste y debilitación del esmalte), pues estos aparatos suelen contar con sensores de presión.

“Se ha comprobado que las personas que usan cepillos eléctricos suelen estar entre un 20 y un 40% más de tiempo cepillándose los dientes”, sostuvo el doctor Llodra Calvo, secretario del Consejo General de Dentistas de España, en diálogo con BBC Mundo.

El error más común al usar el cepillo de dientes eléctrico

A pesar de estas ventajas, no recomiendan ejercer demasiada presión sobre el diente, ya que un mal cepillado puede causar una serie de problemas. “Muchas personas usan su cepillo de dientes eléctrico como si fuera un cepillo de dientes manual y pueden hacer más daño que bien”, advirtió la higienista dental Krysta, quien suele publicar en TikTok consejos sobre salud bucal.

Por medio de un video, Krysta demostró cómo usar de forma correcta un cepillo de dientes eléctrico. “Desea inclinar (el cepillo) en un ángulo de 45 grados hacia las encías”, comenzó diciendo.

Persona poniendo pasta dental al cepillo. (Imagen: RODNAE Productions / Pexels)

En ese sentido, la profesional aconsejó dividir la boca en cuatro secciones antes de limpiarse los dientes. “Haz eso y tus dientes estarán mucho más limpios. Por favor, no frote con su cepillo de dientes. No frote, no está limpiando lechada”, comentó.

Como recomendación final, la higienista explicó por qué no debes enjuagarse la boca luego de cepillarte: “Si te enjuagas con agua después de cepillarte los dientes y has usado pasta dental, acabas de perder todos los beneficios de usar pasta dental al enjuagarte. Escupe, no enjuagues. Va a (sic) ser raro, pero créeme, será trabajo”.

