Se duerme en él un promedio de 7 a 8 horas al día y, dependiendo de la calidad del colchón, puede durar hasta 10 años; sin embargo, para tener un descanso saludable hay que prestarle mucha atención, cuidarlo y limpiarlo correctamente, al igual que las almohadas que brindan soporte a la cabeza, cuello y columna. Para que estos artículos básicos dentro del dormitorio no necesiten ser cambiados continuamente, hay trucos caseros que ayudan a prolongar su vida útil.

Girarlo

Los expertos aconsejan girar y voltear el colchón semanalmente para asentar los rellenos, por lo menos durante los 6 primeros meses tras su compra. Luego se puede realizar cada 3 meses para asegurar que el desgaste sea homogéneo y no solo una parte coja la forma del cuerpo.

Ventilación y limpieza

Es importante ventilar la habitación al despertar durante unos 10 a 20 minutos cada día y durante ese tiempo dejar el colchón sin tender para tenerlo libre de humedad y malos olores (así se evapora el sudor acumulado durante la noche). Los ambientes húmedos favorecen la aparición y desarrollo de hongos.

La limpieza se puede hacer con ayuda de una aspiradora cada 15 días para así alejar el polvo y no usar productos químicos que lo puedan dañar. Este punto es importante porque la piel muerta se deposita sobre él todas las noches creando un campo de cultivo perfecto para ácaros.

La ropa de cama debe lavarse como mínimo una vez por semana y hay que sacudir bien las almohadas o cojines.

Protección

Para proteger el colchón y almohada de manchas y sudor, es ideal utilizar una funda, así como un protector impermeable y transpirable. Los especialistas en diseño y decoración de Casaideas aconsejan buscar los cubrecolchones impermeables y las cubrealmohadas que tengan certificación Ultra-Fresh, ya que inhiben el crecimiento de bacterias y hongos, responsables de generar malos olores, proliferación de manchas y el desgaste general provocado por los microorganismos que suelen estar presentes en los accesorios de dormitorio. Cámbialos con la misma frecuencia que las sábanas.

Solo para dormir

Para que el colchón no se desgaste, es preferible no comer, beber, ni fumar encima, así como no colocar cosas pesadas o punzantes, ni ponerse de pie o saltar sobre él.

Complementos para cuidarlos

Para que el colchón y la ropa de cama no se dañen, una tendencia en dormitorio es el uso del plumón, porque son fáciles de cambiar en cuanto a su color, diseño y usan fundas. Desde Casaideas también aconsejan elegir productos con certificaciones como la RDS. Esta prueba que durante la producción de plumones y almohadas no existió maltrato animal, respetando su crianza y cuidado. Así nos aseguramos de que no se han utilizado plumas de aves vivas para su elaboración y en cuento a almohadas aquellas con certificación OEKO-TEX®, con textiles libres de elementos químicos perjudiciales para la salud y además, su producción es amigable con el planeta.