Es muy frecuente que nos dejemos llevar por la emoción del momento y comencemos a comprar a diestra y siniestra un montón de cosas que no vamos a necesitar y que terminarán arrumadas en algún rincón de la casa. Piensa bien antes de sucumbir ante la tentación, por muy bonito que sea, tal vez no vayas a sacarle provecho. Por eso hoy en MAG te ofrecemos una lista de cosas para tu casa que no necesitas ni deberías comprar. ¡Apunta estos trucos caseros para el hogar!

Más de dos juegos de sábanas por cama. Si lo piensas bien, no te hacen falta más. Y si renuevas las sábanas, no olvides deshacerte de las viejas o darles una segunda vida y pensar en hacer unos trapos para la cocina o tal vez elaborar un juguete para tu querido perro. La colección entera de tuppers. Hay de muchos colores, tamaños y formas, pero no necesitas tenerlos todos. Con un juego o dos que se adapten a tus necesidades, tienes de sobra. Utensilios para repostería. ¿Te gusta hacer postres? ¡Bien! Pero si es por capricho, esos moldes acabarán por perderse en cualquier armario y los encontrarás en unos años, llenos de polvo y tú, fastidiado por la falta de espacio. Es mejor donarlos a alguien que sí les puede dar uso. Varios juegos de toallas. Si compras el triple de los que necesitas, lo único que harán es restarte espacio en el clóset y por ende, orden. Productos de limpieza muy específicos. Intentarán venderte un producto para cada objeto y cada habitación de la casa, pero no son necesarios. Te sorprenderá todo lo que puedes limpiar con bicarbonato y el vinagre.

