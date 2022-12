Uno de los mayores temores de las mujeres es hacerse la manicura y que se estropee a las horas porque no tuviste los cuidados respectivos o la aplicación no fue la mejor. En ese sentido, aquí te traemos algunos trucos caseros y consejos prácticos para que el esmalte dure más tiempo y de esa forma luzcas tus uñas con total seguridad.

Si eres fan de la manicura de larga duración o permanentes, pero estás un poco cansada de acudir con mucha frecuencia a que le den un retoque, no te agobies. Conoce algunas claves para que el esmalte dure más tiempo.

Trucos para que el esmalte de uñas dure más tiempo

Evitar el agua

Un error muy común es que te apliques el esmalte de uñas luego de lavarte las manos. Si bien es cierto, se debe realizar una buena limpieza, primero hay que esperar a que el agua se evapore por completo para que no arruine el barniz, según el portal Glamour de México.

Doble capa de esmalte

Un truco casero para que tu manicura dure más tiempo es aplicar dos capas de esmalte. Eso sí, deben ser muy finas. De esta forma lucirás tus uñas más sanas y, por ende, con confianza.

Drop Dry

De acuerdo al portal Telva, ‘Drop Dry’ o gotas para fijar el color por más tiempo es la solución que buscas. ¿Por qué? aceleran el secado del esmalte, prolongan el color haciendo que este permanezca intento y, además, conseguirás un acabado casi perfecto.

Borde las uñas

Si toda la vida pensaste que es innecesario pintar bien los bordes de tus uñas, has estado equivocada por mucho tiempo. Si no lo haces puede que la laca salte con más facilidad de tan solo un golpe, así que no te olvides de pintar bien los bordes y las esquinitas.

Limado perfecto

Luego de hacerle una adecuada limpieza a tus manos, lima los bordes y la superficie de la uña con mucha suavidad. Lo que se busca es tener una base uniforme. De esta forma hará que el esmalte se vea mucho más listo, parejo y de paso no se descarapele de las orillas, así lo apunta el portal Glamour.

