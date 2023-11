El Día de Acción de Gracias es una de mis festividades favoritas, pero siempre me he sentido mal por el desperdicio de alimentos que a menudo acompaña a esta celebración. A lo largo de los años, he aprendido algunos trucos caseros para aprovechar al máximo los ingredientes y evitar que la comida termine en la basura. Hoy en Mag te compartiré algunas estrategias prácticas que te ayudarán a reducir el desperdicio de alimentos en tu celebración de Thanksgiving Day.

Cómo reducir el desperdicio de alimentos en Acción de Gracias

1. Planificación anticipada:

La planificación es clave. Antes de hacer la lista de compras, crea un menú detallado y calcula las porciones que necesitarás. Evita comprar en exceso y planifica cuidadosamente las cantidades.

2. Almacenamiento adecuado:

Asegúrate de almacenar tus ingredientes de manera adecuada. Las verduras y frutas frescas deben guardarse en el refrigerador, y los productos secos deben estar en un lugar fresco y seco. El almacenamiento adecuado prolonga la vida útil de los alimentos.

3. Restos de Acción de Gracias:

No subestimes la magia de los restos. Planifica con antelación recetas que puedas preparar con las sobras, como sopas, guisos o sándwiches. Los restos bien utilizados pueden ser deliciosos y evitarán que la comida termine en la basura.

4. Compostaje:

Aprovecha las cáscaras de verduras, pieles de frutas y otros desechos orgánicos para hacer compostaje en tu jardín. Esto no solo reduce la cantidad de desechos, sino que también enriquece la tierra.

5. Recipientes de almacenamiento reutilizables:

Opta por recipientes reutilizables en lugar de envoltorios de plástico desechables para almacenar los restos. Son más sostenibles y evitan el uso de plástico innecesario.

6. Dona alimentos no perecederos:

Si te encuentras con exceso de alimentos que no pueden ser aprovechados, considera donarlos a una organización benéfica local o un banco de alimentos para ayudar a aquellos que lo necesitan.

7. Aprovecha los tallos y hojas:

En muchas recetas, los tallos y hojas de las verduras son comestibles y deliciosos. No los deseches; utilízalos en sopas, guisos o ensaladas.

8. Porciones moderadas:

Sirve porciones moderadas para evitar que los platos queden llenos de restos. Los invitados siempre pueden servirse nuevamente si desean más.

9. Reducción de residuos:

Evita platos y utensilios de un solo uso. Opta por vajilla reutilizable y utensilios de calidad que puedas usar en futuras celebraciones.

10. Comparte las sobras:

Invita a los invitados a llevarse a casa las sobras si hay demasiada comida. ¡Es una excelente manera de evitar que los alimentos se desperdicien!

