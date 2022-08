Es de conocimiento público que la temperatura ideal para freír debe oscilar entre los 180° C y los 200° C, pero si no cuentas con un termómetro es un poco difícil saber eso y más aún si tienes que preparar la cena para la familia; sin embargo, hay ciertos trucos caseros para comprobar cuando el aceite está listo freír.

Si no cuentas con un termómetro a la mano, te recomendamos que tomes nota de estos dos sencillos trucos que te ayudarán a conseguir el punto perfecto para hacer tus recetas favoritas.

Trucos para saber si el aceite está listo para freír

Un pedacito de pan. El truco más conocido es agregar un trocito de pan, si este se dora ligeramente significa que está listo para freír.

El truco más conocido es agregar un trocito de pan, si este se dora ligeramente significa que está listo para freír. Mojar los dedos. Otro truco es mojar los dedos en agua y salpicar ligeramente — con mucho cuidado, claro está— sobre el aceite. Si chisporrotea está listo para freír.

Otro truco es mojar los dedos en agua y salpicar ligeramente — con mucho cuidado, claro está— sobre el aceite. Si chisporrotea está listo para freír. Maíz. De acuerdo al portal Hola, si agregas un poco de este cereal a la sartén y ves que se convierte en palomita, significa que “está en su punto”.

De acuerdo al portal Hola, si agregas un poco de este cereal a la sartén y ves que se convierte en palomita, significa que “está en su punto”. Diente de ajo. Este método también es muy efectivo para saber si el aceite está listo para freír. Si llega a dorarse, entonces agrega los demás ingredientes.

Otro método muy efectivo

Para este método solo necesitas medio litro de aceite de oliva, una rebanada de pan cortada en cuadraditos y papel absorbente de cocina.

El procedimiento es fácil. Vierte aceite en una sartén y ponla a calentar a fuego fuerte. Antes del tercer paso, vigila que la temperatura no sea demasiado alto para que no humee. Una vez ya comprobado esto, agrega un trocito de pan y espera a que suba a la superficie y empiece a dorarse. ¿Cómo saber si está listo? Observa detenidamente si se forman pequeñas burbujas alrededor del pan. Cuando el pan esté dorado y crujiente, significa que el aceite está listo para hacer frituras, de acuerdo al portal El Confidencial.

