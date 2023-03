Si no contamos con lavavajillas por un tema de espacio en la casa, la única manera de limpiar los platos es de forma manual. Pero, ¿en realidad se secan? Si eres de los que están acostumbrados a usar el escurreplatos, en ese aspecto no hay problema. Pero si lo haces empleando un paño de cocina, esto no es muy recomendable.

Existen ciertos artículos que no pueden faltar en nuestra cocina. Si por un lado tenemos la vajilla y demás objetos que nos sirven para cocinar, también hay los que usamos regularmente para la limpieza del espacio y utensilios.

Estos son el estropajo, el lavavajillas, el papel de cocina y los trapos. Sobre este último nos enfocaremos para comentarte por qué no deberías utilizar un paño para secar los platos que se acumularon en el fregadero.

Sí, con el uso del trapo o paño de cocina lograrás tu cometido: secar los platos y demás trastes en cuestión de segundos. Pero, ¿qué pasa si te decimos que en lugar de beneficiarte podrías poner en riesgo tu salud?

La principal razón detrás de esto es porque las superficies sucias que entran en contacto con los alimentos pueden causar ciertas enfermedades a través de gérmenes y bacterias presentes en los mismos.

Estudios informan que en poco más de 2cm3 de un paño se pueden encontrar millones de bacterias y con los estropajos puede ser aún peor. Es por ese motivo que no se aconseja su uso para secar los platos.

La mejor opción siempre será lavarlos y dejar que se aireen antes de volver a colocarlos en su sitio. Es por ello que se inventó el escurreplatos para dejar de secar los platos con un paño de cocina.

¿Se puede secar con papel de cocina?

La respuesta es no. Al igual que el trapo, el papel de cocina también es un gran foco de infección. Su superficie dura puede provocar desperfectos o ensuciar mucho más el objeto en lugar de limpiarlo.

