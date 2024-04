¿Cómo reaccionarías si te enteras que has ganado la lotería? Seguro que has fantaseado muchas veces sobre lo que harías con el dinero de un premio mayor, pero no en cómo reaccionarías en ese instante en que te enteras que tienes el boleto ganador. Debe ser un momento de alto impacto porque, en cuestión de segundos, tu vida cambiará para siempre. Pues cada persona lo toma de manera distinta y algunas hasta pueden resultar afectadas de salud. La impresión de los 100 mil dólares que se ganó Laura Bolch del raspadito de Black Titanium casi le da un infarto.

La vida de esta afortunada ciudadana ha tomado otro rumbo después de que comprara un boleto en una gasolinera en Maiden, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Los 30 dólares que con más gusto ha invertido en su vida, sin lugar a dudas.

De esta manera, consiguió llevarse el segundo premio más alto de la historia del raspadito Black Titanium. Según la Lotería de Carolina del Norte, la probabilidad de conseguir un premio así es de 1 en 744 mil 443.

Cuando se cumple lo que uno más desea también es un golpe de realidad impresionante. Saber que ha conseguido un premio poco probable de obtener también fue una alegre bomba en el corazón de la ganadora. Esto es lo que contó la jugadora de la lotería.

Los raspaditos son de los juegos más populares por su rapidez, comparado con otras loterías (Foto: Shutterstock)

¿CASI LE DA UN INFARTO A LA GANADORA DE LOS 100 MIL DÓLARES DEL RASPADITO BLACK TITANIUM?

Laura Bolch contó que casi le da un infarto al enterarse que había ganado los 100 mil dólares del raspadito Black Titanium, de acuerdo a su declaración que dio a la lotería de Carolina del Norte. La jugadora compró un boleto de 30 dólares en una gasolinera y el azar le regaló un importante premio.

“Estuve a punto de sufrir un infarto”, dijo entre risas Bolch a la Lotería de Carolina del Norte. “Estaba llorando y gritando al mismo tiempo”, contó la mujer que se gana la vida como gerenta de un restaurante.

“El juego Black Titanium debutó en junio con seis premios de 4 millones de dólares y 16 premios de 100.000 dólares. Quedan por reclamar tres premios de 4 millones de dólares y seis premios de 100.000 dólares”, informó la Lotería de Carolina del Norte.

¿EN QUÉ INVERTIRÁ SU DINERO LAURA BOLCH?

Laura Bolch se quedó con 71 mil 509 dólares del premio después de impuestos, dinero que utilizará para terminar de pagar el préstamos de su auto. Así lo contó a la Lotería de Carolina del Norte cuando fue a reclamar el premio en el local.

“El condado de Catawba recibió $38 millones en subvenciones estatales, con dinero recaudado por la lotería, para ayudar con la construcción de escuelas”, manifestó la Lotería de Carolina del Norte.