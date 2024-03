Costco está haciendo un negocio redondo con los metales preciosos. En 2023 incursionó en la venta de lingotes de oro, los cuales se agotaron en poco tiempo e incluso varios clientes que no pudieron comprar exigieron nuevos lotes, y ahora anunció que pondrá a disposición monedas completamente de plata, que para muchos puede considerarse como una inversión, así que sigue leyendo si estás interesado porque ahora te lo cuento todo.

Costco es una cadena de tiendas originaria de los Estados Unidos, que se ha caracterizado por muchos años por su membresía para adquirir productos y por ser un establecimiento en el que puedes comprar una diversidad enorme de productos. Sin embargo, no podías comprar metales preciosos, aunque sí cierta joyería, pero no más, por lo que es algo revolucionario este tipo de ventas, al menos no recuerdo otro lugar en el que se pueda hacer eso con tanta facilidad.

Es por ello que llama mucho la atención de que, desde marzo de 2024, los miembros de Costco pueden adquirir las monedas de una onza cada una. ¿Quieres hacer la compra para regalarle a alguien o pavonearte delante de tus amigos? Ahora te doy más detalles.

EL PRECIO DE LAS MONEDAS DE PLATA DE COSTO

Primero, hay que resaltar que las monedas no salen en unidad, sino que hay que adquirir pequeños tubos que contienen 25 de ellas. Cada una tiene un diseño de una hoja de Arce por un lado y de la reina Elizabeth II en la otra cara, lo cual podría ser interesante para el comprador.

De acuerdo con el sitio web de la cadena de tiendas, cada uno de estos tubos de monedas tiene un valor de 625 dólares, una cifra no menor para la mayoría de personas, así que muchos se la pensarán dos veces antes de adquirir dicho producto.

Costco está vendiendo monedas de plata a través de la web (Foto: Costco)

¿CÓMO COMPRAR LAS MONEDAS DE PLATA EN COSTCO?

Como es lógico, para hacer una compra en Costco debes tener una membresía pagada, pero para hacerte dueño de estas monedas de plata hay que añadir el hecho de que el proceso no se puede realizar en alguna tienda física, sino que todo es en línea.

Otra condición es que los interesados solo pueden comprar un total de cinco de estos pequeños tubos. Si bien resulta una cantidad un poco escasa, el precio no lo es.

De acuerdo con la web, el delivery demora entre dos a cuatro días, dependiendo de lo alejado de los almacenes con la dirección final de entrega.

El producto no está disponible para cambios o devoluciones.