Sin duda, el caso Derek Rosa es impactante, controversial y escuchar su confesión me causa escalofríos, debido a la brutalidad con la que el adolescente reveló haber matado a su madre: nada menos que 46 puñadas. El menor, de 13 años, asegura que cometió el crimen el 12 de octubre del 2023, cuando Irina García dormía junto a su bebé de apenas 14 días de nacida en su departamento en Miami Dade, Florida, Estados Unidos. Desde entonces han pasado cinco meses y sus abogados gestionan estrategias para salvarlo de la pena de muerte.

Rosa ha confesado que asesinó a su mamá, pero sus familiares y parte de la opinión pública creen que no actuó solo y, además, fue manipulado, debido a su corta edad. “Yo me levanté, agarré uno de los cuchillos en la cocina y fui a su habitación”, declaró al oficial policial en una entrevista justo después del apuñalamiento. “Yo la maté”, agregó el menor.

Su versión ratifica lo que dijo en la llamada al 911, así como las imágenes de las cámaras de seguridad de su vivienda proporcionadas por la Fiscalía durante el proceso. Sin embargo, los abogados del adolescente aseguran que esa evidencia no es concluyente porque no se ha proporcionado la información íntegra y han iniciado una serie de acciones para que les entreguen todo el material antes del inicio de la próxima audiencia de abril. En tanto, Derek Rosa aguarda en una cárcel para adultos a la espera del inicio del juicio por homicidio en primer grado. Permanece en su celda 20 horas al día y no tiene contacto con los demás reos.

¿QUÉ HA PASADO EN ESTOS MESES CON EL CASO DE DEREK ROSA?

El juez de circuito de Miami Dade, Richard Hersch, ordenó que Derek Rosa permanezca en el Centro de Detención de Metro Oeste en Doral, pese a que sus abogados le habían pedido que aprobara el traslado a un centro juvenil.

Lo que sí logró la defensa del adolescente fue ganar tiempo. En una audiencia realizada el jueves 15 de febrero, los abogados de Derek Rosa informaron al juez del condado de Miami-Dade, Richard Hersch que no están preparados para el litigio, debido a que la Fiscalía no le otorga las pruebas.

“La defensa está pidiendo una orden del juez que fuerce que la fiscalía divulgue las pruebas que faltan o de lo contrario antes de una cierta fecha que excluyan toda la evidencia en el caso”, señala Alberto Quirantes, abogado criminalista.

En ese sentido, afirma que faltan pruebas como informes de testigos y las imágenes del monitor del bebé del día del homicidio. Cinco días después, el juez ordenó a la Fiscalía entregar toda la información sin editar.

En la primera imagen se ve a Irina García con su hija recién nacida y debajo el ataque de Derek Rosa (Foto: Oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade)

Más videos

En febrero también se dieron a conocer tomas registradas en una cámara de seguridad de la casa la noche del 12 de octubre. En las imágenes se observa a Derek Rosa abrir la puerta del apartamento donde vive, mientras a un costado se ve a Irina García sentada en una silla cargando a su recién nacida en la sala del apartamento en 211 W. 79th Place, en Hialeah.

En un primer momento, él sale de su vivienda y le pregunta en español a su madre por qué siempre le dice que no corra, pero el breve intercambio de palabras es pacífico. De acuerdo con el video, esto ocurrió en la noche, exactamente a las 8:22:55. Menos de tres horas más tarde, Derek acabó con la vida de su mamá.

Esa misma cámara registró parte de la llamada que hizo Rosa al 911 confesando el crimen. Además, se le ve en la puerta del apartamento mientras oficiales de la Policía se aproximan.

PRÓXIMA AUDIENCIA DEL CASO DEREK ROSA

El juez de circuito de Miami Dade, Richard Hersch, el 20 de febrero fijó para el próximo 17 de abril una nueva audiencia. En día del anuncio estuvo Derek Rosa, así como su abuela, Isabel Costa, su padre José Rosa, otros familiares y personas con camisetas que dicen “salvemos a Derek”, que dijeron haber llegado de otras partes de EEUU para apoyar al joven.