Derek Rosa es un menor que, a los pocos días después de haber cumplido 13 años, presuntamente, asesinó apuñaladas a su madre en Florida, en un hecho que ha causado gran conmoción en el Estados Unidos. Mientras la justicia quiere procesarlo como un adulto, su familia pide clemencia.

El menor ha confesado que perpetró el brutal crimen la noche del 12 de octubre, en el apartamento familiar, ubicado en 211 W. 79th Place, en Hialeah, Miami Dade, Florida. Su familia, sobre todo su abuela materna, insiste en que es un joven bueno y noble.

Su caso, además, ha generado un debate sobre la forma en que será juzgado. En torno al caso se abrió una campaña en Change.org, que pide “salven” al adolescente.

¿CÓMO ASESINÓ DEREK ROSA A SU MADRE MIENTRAS DORMÍA?

El adolescente confesó a las autoridades que apuñaló a su madre, Irina García, de 39 años, a las 11:30 p.m. del 12 de octubre de 2023, cuando ella dormía al lado de su bebé de 14 días de nacida. Esa noche, el menor se levantó de su cama, agarró un cuchillo de la cocina y la acuchilló unas 46 veces.

“Yo me levanté, agarré uno de los cuchillos en la cocina y fui a su habitación”, declaró Rosa al oficial policial en una entrevista justo después del apuñalamiento. “Yo la maté”, agregó.

En los videos de seguridad, divulgados por las autoridades, durante una audiencia para determinar dónde debe permanecer detenido el menor, mientras espera el inicio del juicio por homicidio en primer grado. Derek Rosa aparece en las imágenes de pie junto a la cama de su madre mientras esta dormía y luego de maldecirla, la atacó. Al momento de los hechos, García se encontraba con su hija.

Derek Rosa durante audiencia sobre caso en el que es acusado de matar a su madre (Foto: Telemundo)

Llamada al 911

Luego de cometer el crimen, el Derek Rosa llama al 911, donde confesó que asesinó a su madre. “Ella está muerta”, se le escucha responder al muchacho a preguntas de la despachadora del servicio de emergencia. “Hay sangre por todo el suelo”, añadió.

Foto sangrienta

Otras pruebas son el arma homicida y los mensajes que envió el adolescente a un amigo en los que reveló los hechos y su intención de quitarse la vida y acabar con la de su hermana.

Las autoridades, además, divulgaron una foto de Rosa con su mano ensangrentada, mientras posa para una selfie que, presuntamente, le envió a la misma persona.

La búsqueda en su celular también es escalofriante. De acuerdo con las autoridades, antes de cometer el crimen, el adolescente de 13 años googleado: “¿Cómo matar a alguien con un cuchillo?, “¿cuál es la mejor forma de matar a alguien con un cuchillo?, ¿dónde es mejor apuñalar a una persona?

¿POR QUÉ DEREK ROSA APUÑALÓ 46 VECES A SU MADRE?

A preguntas de por qué cometió el asesinato, el joven contesta que su padrastro tiene dos armas. Sin embargo, el hombre, quien labora como camionero, no se encontraba en la vivienda al momento de los hechos.

¿DEREK ROSA SERÁ JUZGADO COMO UN ADULTO?

El juez de circuito de Miami Dade, Richard Hersch, ordenó que el sospechoso permanezca en el Centro de Detención de Metro Oeste en Doral. Los abogados del adolescente Derek Rosa le habían pedido al juez que aprobara el traslado de Rosa a un centro juvenil.

Derek Rosa esperará el juicio en un reclusorio para adultos (Foto: Telemundo)

“Me inquieta la cantidad relativamente pequeña de tiempo que se le permite al niño estar fuera de su celda, pero no he encontrado una clara violación de sus derechos constitucionales, por lo que la moción (para que sea transferido a un centro de detención juvenil), es denegada”, dijo el juez.

Su abuela pide clemencia, mientras su padre una segunda oportunidad. Además, se tema que el menor, que sufre de déficit de atención, puede querer atentar contra su vida.