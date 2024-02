El 12 de octubre de 2023, un hecho sangriento llamó la atención de todo el mundo: un menor de 13 años había acabado con la vida de su propia madre cuando dormía al lado de su bebé de 14 días de nacida. El nombre del verdugo es Derek Rosa, quien ingresó a la habitación de su progenitora para propinarle 46 puñaladas con un cuchillo. El crimen se registró en Florida, Estados Unidos.

Si bien, la noticia dejó estupefactos, no sólo a los residentes del país norteamericano, también a quienes conocieron el caso, ahora ha salido a la luz un video en el que se ve al adolescente junto a su madre, horas antes del asesinato. ¿Qué muestran las imágenes? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Irina García al lado de Frank Ramos y Derek Rosa a pocas semanas de dar a luz a su hija (Foto:Irina García /Instagram)

UN NUEVO VIDEO MUESTRA A DEREK JUNTO A SU MADRE ANTES DEL CRIMEN

De acuerdo con las tomas registradas la noche del 12 de octubre, se observa a Derek Rosa abrir la puerta del apartamento donde vive, mientras a un costado se ve a Irina García sentada en una silla cargando a su recién nacida.

En un primer momento, él sale de su vivienda y le pregunta en español a su madre por qué siempre le dice que no corra, pero el breve intercambio de palabras es pacífico. De acuerdo con el video, esto ocurrió en la noche, exactamente a las 8:22:55; sin embargo, inmediatamente después, a las 8:22:03, el adolescente ingresa sin mediar palabra. Menos de tres horas más tarde, Derek acabó con la vida de su mamá.

Cabe señalar que las imágenes fueron sacadas de una cámara de seguridad (doorbell) que estaba ubicada en la entrada del apartamento 211 W. 79th Place, en Hialeah, Miami Dade, Florida.

Esa misma cámara registró parte de la llamada que hizo Rosa al 911 confesando el crimen. Él se encuentra parado en la puerta preguntando a su interlocutora: “Veo oficiales, ¿me voy, me voy de la casa?”, a lo que le contestan: “No, no te vayas, no te vayas”.

El resto es conocido por todos, la llegada de la policía hasta el apartamento, que espera que el menor habrá la puerta. Ni bien sale, es reducido por los oficiales.

Es preciso recordar que la bebé, media hermana del adolescente, no fue lastimada, pese a encontrarse en una cuna, al lado de su madre.

Debido al impacto que ha generado el caso, se ha lanzado una iniciativa llamada “Save Derek Rosa” en Change.org a favor del menor, que asegura hay muchas inconsistencias en las pruebas sobre el ataque que perpetró contra su madre.

“En la llamada al 911, hay una segunda voz que se escucha detrás de la de Derek; la imagen tomada por monitor de bebés o cámara en la habitación muestra una figura pesada flotando encima de Irina, supuestamente es Derek. No, ese no es el cuerpo o peso del jovencito”, señaló Herlinda Baca, quien está detrás de la campaña.

Derek Rosa durante audiencia sobre caso en el que es acusado de matar a su madre (Foto: Telemundo)