En el mercado numismático los coleccionistas están dispuestos a pagar mucho dinero por monedas o billetes antiguos, pero sobre todo por las rarezas, como los errores de acuñación o impresión. Un caso es el centavo, acuñado en 1757, por el que pueden pagar más de tres mil dólares.

Una moneda de colección podría valer cientos, miles o incluso millones de dólares. Por ello, nunca dejes de revisar tu cambio, pues podrías tener miles de dólares en lugar de centavos que sirven para llenar tarros.

A continuación, conoce más sobre la moneda acuñada en 1787 y que tiene lemas que le atribuyen a Benjamin Franklin.

¿CÓMO ES LA MONEDA DE 1 CENTAVO QUE VALE MÁS DE 3 MIL DÓLARES?

Lo peculiar de este centavo es que es la primera moneda estadounidense, que entró en circulación en 1787 y su diseño incluye un sorprendente lema y varios símbolos para identificar la unión de los estados, inspirados en la obra de Benjamín Franklin.

La moneda es conocida como centavo Fugio. Fue la primera moneda autorizada por el Congreso de los Estados Unidos, de acuerdo con el Banco de la Reserva Federal de Atlanta.

Esta moneda de un centavo, con 237 años de historia, se vendió en enero de 2022 por US$3,500, según The US Sun. Hay una moneda no circulada de 1787 que se vende en eBay por 6,450 dólares.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTAVO DE FRANKLIN?

El “centavo de Franklin”, como también se conoce al centavo Fugio, está lleno de simbolismos.

El sol y el reloj de sol de esta moneda simbolizan el tiempo y, junto con la palabra latina Fugio (que significa vuelo), expresan la idea de que ‘el tiempo vuela’.

En una cara de la moneda, debajo del sol, hay una inscripción que dice: “Ocúpate de tus asuntos”.

La palabra negocio tiene dos interpretaciones: podría ser una referencia al comercio o animar a las personas a no interferir en el de los demás.

En el reverso, los 13 anillos entrelazados e intactos simbolizan los 13 estados originales. La cadena también podría ser un guiño a las 13 virtudes que propuso Franklin, según la Fundación para la Educación Económica.

Hay dos inscripciones “Somos uno” y “Estados Unidos” en el reverso de la moneda de cobre, denominada centavo Franklin.

El “centavo de Franklin”, como también se conoce al centavo Fugio, se subasta en internet (Foto: USAcoins)

¿CUÁNTAS MONEDAS DE 1 CENTAVO SE ACUÑARON EN 1787?

Hallar estas monedas es muy difícil, ya que solo se acuñaron 398.577 piezas en 1787, apunta The Sun.