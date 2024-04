¿Listo para ver uno de los fenómenos más atractivos? Si hiciste planes para ser testigo del eclipse solar de este lunes 8 de abril o si viajaste desde muy lejos hasta alguna parte de los Estados Unidos, donde en ciertas ciudades se apreciará el evento en su totalidad, lamento decirte que las condiciones climáticas podrían jugarte un mal momento y dejarte con las ganas de observar dicho espectáculo que no volverá a ocurrir en esa parte del mundo hasta agosto de 2044.

Para observar un evento como este, lo primero que debería ocurrir es que el cielo permanezca totalmente despejado o solo con algunas nubes dispersas que no impidan la visión al sol. Si esto no es así, tu experiencia se verá totalmente perjudicada. Quizá podrías ver algo de la luna tapando al astro, pero no será lo mismo. Lo que uno busca, en estos casos, es presenciar cuando todo se oscurece y mirar hacia el cielo y ver la denominada corona o anillo solar.

Es por ello que ahora te presentaré las ciudades en las que se espera un buen clima, con cielo despejado, y con altas probabilidades de disfrutar al máximo el espectáculo del 8 de abril. De la misma manera, te revelaré cuáles son esos lugares, en los que, de acuerdo con los pronósticos, no se podría ver del todo el eclipse, al punto de que habría lluvia y fuertes inundaciones.

Así se vio el eclipse solar total del 21 de agosto de 2017 en Madras, Oregón (Foto: Rob Kerr / AFP)

CIUDADES CON BUEN CLIMA PARA VER EL ECLIPSE DEL 8 DE ABRIL

Según los reportes meteorológicos, los lugares de Estados Unidos que podrían tener un mejor clima para ver el eclipse solar del lunes 8 de abril están dentro de dos áreas. Una es desde Vermont hasta Maine y la segunda comprende territorios desde Missouri hasta el sur de Indiana.

De esta manera, algunos puntos con buena visión del eclipse son Evansville, Indiana; Carbondale, Illinois; Burlington, Vermont; y Caribú, Maine. Eso sí, se insiste en la recomendación de usar lentes especiales para ver este fenómeno y así evitar alguna complicación con tu visión.

En todas estas localidades no se espera lluvias, por lo que el cielo debería estar totalmente despejado, aunque también se considera la opción de que haya nubes, pero dispersas y que no van a impedir la visión del Astro Rey al momento que la luna pasa por encima de él.

LOS LUGARES QUE TENDRÍAN MAL CLIMA EL DÍA DEL ECLIPSE

En Buffalo y Rochester, Nueva York, se espera que haya bastantes nubes, por lo que el sol podría estar cubierto, aunque no es algo muy confirmado, así que, cruzando los dedos, podría disfrutarse al máximo de esta experiencia que también pasará en su totalidad por allí.

Los lugares que la tienen más complicada son Great Lakes y una gran parte de Texas. Cleveland, Ohio y Erie, Pensilvania, tienen probabilidades de lluvia durante la mañana, impidiendo la visión del eclipse solar del lunes 8 de abril.

Ciudades como Oklahoma, Arkansas y Luisiana tienen un pronóstico de clima severo, al igual que Dalas. En estas zonas se podría presentar fuertes tormentas con inundaciones.

Así mismo, se ha pronosticado lluvias excesivas desde el este de Dallas hasta el oeste de Mississippi.