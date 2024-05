Las historias sobre los ganadores de la lotería en Estados Unidos no dejan de sorprender. Cada ganador tiene una particularidad y, por supuesto, están ligados al azar. Esto le pasó a un joven de 18 años que se ganó un millón de dólares en un raspadito y con la ayuda de su hermana. Sin pensarlo tanto, de un minuto a otro, se convirtió en el dueño de una gran cifra de dinero y te contamos los pormenores detrás de la buena suerte del ganador de corta edad.

Se podría pensar que, debido a su juventud, el ganador del millón de dólares podría ocultar esta información y guardarse el dinero para él mismo. Pero no, el afortunado ciudadano ha preferido no solo contar que ha ganado la lotería sino que también beneficiar a su familia.

Tampoco prefirió guardarlo el raspadito para ver el premio después, a manera de cábala, como le pasó a un jugador de Michigan que tenía guardado un boleto de la lotería en un cajón sin saber que había ganado 4 millones de dólares.

Y otros pueden pensar que, por su corta edad, quizás hasta le podrían decomisar el premio o entregárselo a sus padres. Pero no es así, porque en Carolina del Norte no existen esas restricciones. No le sucederá algo similar a lo que le pasó a Brittany Wilson, cuyo premio se le fue arrebatado por su estado.

Las probabilidades de ganar un premio mayor de lotería pueden variar ampliamente dependiendo del diseño de la juego (Foto: AFP)

¿CÓMO UN JUGADOR DE 18 AÑOS GANÓ 1 MILLÓN DE DÓLARES CON UN RASPADITO?

Un jugador de 18 años, identificado como Jalen McLean, ganó un millón de dólares con el raspadito Jumbo Bucks, un boleto que le compró su hermana en Carolina del Norte. Al momento de raspar el boleto de 10 dólares, descubrieron el abultado premio que les cambió la vida para siempre.

El ticket lo compraron en una gasolinera Valero, en Fayetteville, y lo rasparon juntos. Por eso, Jalen contó a los representantes de la lotería en Estados Unidos que compartirá su ganancia con su pariente.

“Me siento como el tipo más afortunado del universo”, dijo McLean cuando se acercó a reclamar el premio. Su impulso de probar suerte, invirtiendo una suma pequeña, lo convirtió en un nuevo millonario a una corta edad.

¿QUÉ HARÁ CON EL DINERO?

Jalen McLean, quien ganó un millón de dólares con el raspadito Jumbo Bucks, decidió aceptar el pago en anualidades, por lo que recibirá 50 mil dólares durante los próximos 20 años, de acuerdo a la información de la lotería de Estados Unidos.

El joven de 18 años, de esta manera, busca tener una estabilidad económica sostenida durante las próximas dos décadas. Agregó que, con su primer cheque, se comprará un auto y que le dará dinero a su hermana y al resto de sus familiares.