¿Qué harías si te conviertes en millonario gracias a una lotería? Seguramente empieces celebrando la noticia y renunciando a tu empleo para disfrutar de tu fortuna y pensar en qué hacer con el dinero o dónde invertirlo, o quizá pienses comprar una casa para vivir cómodamente con tu familia. Si tienes pareja, esto podría cambiar un poco, pues probablemente quieras potenciar esa vida íntima con viajes, teniendo hijos y adquiriendo un nuevo “nidito de amor”. Posibilidades acerca del uso del dinero hay demasiadas, pero hay una persona que hizo totalmente lo contrario o mejor dicho, no hizo nada.

Ha salido a la luz pública una historia de una persona que ganó 5 millones de dólares en una lotería y que, hasta el momento, parece que no hizo muchas cosas con su dinero, además de pagar las deudas que tenía acumuladas debido a la vida promedio que llevaba. Su dinero está prácticamente intacto. Es más, el hombre de origen británico no se lo ha contado a absolutamente a nadie, incluyendo a familiares cercanos, sus mejores amigos, y su propia novia, lo que se nos hace muy extraños, pues con tanto dinero cualquiera de nosotros hubiera comenzado a gastar y pasarla muy bien con la gente que, en teoría, queremos.

Sin embargo, no todas las vidas son iguales, no todos pensamos lo mismo y puede que no siempre haya una constante en cada ser humano. Dicho esto como preámbulo, te contaré más detalles de esta curiosa especie de telenovela de un hombre millonario, pero cauto, que ha dado la vuelta al mundo en las últimas semanas. ¿Listo para saber más al respecto?

El hombre de esta historia asegura que ganó un premio de cinco millones de una lotería y que optó por no contarle nada a nadie.(Foto: Pexels)

¿POR QUÉ NO LE CONTÓ A SUS FAMILIARES ?

De acuerdo con una historia viral, un hombre que ha preferido permanecer en el anonimato ha asegurado que hace cinco años ganó un premio de lotería equivalente a cinco millones de dólares y que, desde entonces, ha preferido no decirle nada a nadie, mucho menos a los integrantes de su familia, con quienes no se lleva muy bien. En cambio, siguió haciendo su vida normal y con el mismo empleo promedio que siempre, evitando que salten ciertas sospechas de alguna persona que lo rodea o comparte con él en algún momento del día.

“Pagué todas mis deudas, contraté a un contador, arreglé algunas cosas en mi camión y ahorré la mayor parte. Mantengo mi trabajo, no me moví y mantuve mi maldita boca cerrada”, fueron algunas de sus palabras.

El motivo por el que no le ha contado a sus familiares es para que no intenten salir beneficiados con ese dinero o mostrando interés por él a partir de eso, a sabiendas de que en el pasado no era así, pues hay una tensa relación entre él y cada una de las personas con las que ha vivido por muchos años.

“Mi hermano es un adicto a la metanfetamina, mi hermana es una rencorosa y mi madre todavía culpa de todo a mi padre, que murió hace 10 años. No quería que se apresuraran a fingir que les importaba un carajo por dinero en efectivo”, indicó este anónimo hombre.

TAMPOCO SE LO DIJO A SU NOVIA?

Así como no le dijo nada a sus familiares, tampoco lo hizo a su novia y los motivos también están relacionados con el punto anterior. Este muchacho, quien hace poco le pidió la mano a la que considera como el amor de su vida, quiere que ella lo quiera tal y como es y no porque sabe que tiene una gran cuenta bancaria. Esto está por cambiar muy pronto por los planes que tiene.

Como no quiere ocultarle más cosas a su prometida, este hombre ha decidido contarle a su novia de una vez por todas acerca de su fortuna, así que tiene todo planificado para hacerlo y así dar un siguiente paso en esta relación amorosa que ha fluido hasta el momento.

“Este fin de semana voy a exponer todo para ella y realmente puedo saber que ella está en esto por mí y no por el dinero. Será liberador poder comprar lo que quiero y cuidar de mis amigos, la espera vale la pena”, contó.