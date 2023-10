¿Quién no sueña con ir a Estados Unidos de forma legal? Pues bien, pensando en aquellos ciudadanos, el gobierno estadounidense pone a disposición de la gente la posibilidad de emigrar a su nación. ¿De qué manera? Mediante la Lotería de Visas 2025. Aunque están disponibles 55 mil Visas de Diversidad (DV) para los interesados, no todos los países califican, entre ellos México. ¿A qué se debe? En los siguientes párrafos te lo explicamos.

Antes te recordamos que si perteneces a uno de los países que califican, puedes postular a este programa, que inició el 4 de octubre, hasta el 7 de noviembre de 2023. Si logras acceder a una visa tendrás la posibilidad de vivir, trabajar de forma segura y tener un acceso para salir y volver a la nación norteamericana.

Para la Lotería de visas, todas las solicitudes deben enviarse electrónicamente (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ LOS MEXICANOS NO PUEDEN PARTICIPAR DE LA LOTERÍA DE VISAS 2025?

Tomando en cuenta que el programa de Lotería de Visas fue creado para que personas de diversos países puedan llegar de forma legal a Estados Unidos, el gobierno determinó que solamente participarán de él las naciones que históricamente tengan tasas muy bajas de inmigración hacia la nación norteamericana.

En otras palabras, si un país tiene una tasa de emigración de más de 50,000 nativos en los últimos cinco años, este no es considerado en el programa; por tanto, México al haber superado esa cifra, sus ciudadanos no pueden participar de la Lotería de Visas 2025; y si en caso insisten, deben tener en cuenta que no son elegibles.

De esta manera, se explica de manera breve y contundente el motivo por el que los mexicanos deben abstenerse de postular a una visa, caso contrario, su solicitud será denegada.

Para la Lotería de visas 2025, se estableció un cronograma de presentación de solicitudes (Foto: Freepik)

ADEMÁS DE MÉXICO, ¿QUÉ OTROS PAÍSES TAMPOCO SON ELEGIBLES?

No sólo los ciudadanos de México no califican para la Lotería de Visas 2025 por sus altas tasas de migración, también están: Bangladesh, Brasil, Canadá, la República Popular China (incluidos los nacidos en Hong Kong), Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, Nigeria, Pakistán, Filipinas, República de Corea (Corea del Sur), Venezuela y Vietnam.

¿CUÁNDO SE ESTABLECIÓ LA LOTERÍA DE VISAS?

La Ley de Inmigración de 1990 estableció el Programa de Visas de Diversidad (DV), que hace que hasta 55,000 visas de inmigrantes estén disponibles a través de una selección aleatoria.

El programa permite a aquellos de países con bajas tasas de inmigración a los Estados Unidos ingresar para tener la oportunidad de solicitar una visa de inmigrante estadounidense. Para solicitar una visa, debes seguir algunos requisitos.

Cabe señalar que todas las solicitudes deben enviarse electrónicamente durante el período de registro especificado. Para la Lotería de Visas 2025, la inscripción es del 4 de octubre al 7 de noviembre de 2023.