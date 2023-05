Ganarse la lotería es el sueño de muchos, pero puede no ser tan placentero si no se sabe manejar bien. Si has comprado tu boleto de Powerball o Mega Millions a la espera de acertar en el sorteo o ya has ganado una buena suma de dinero, no caigas en estos errores recurrentes para que tu premio no se convierta en una pesadilla.

David Walls, abogado experto en temas de ganancias de lotería, publicó en su sitio web un artículo sobre los desafíos a los que se enfrentan los ganadores de lotería, particularmente con su familia.

El letrado, quien radica en Oklahoma, advirtió que los ganadores de la lotería no entienden que su vida ha cambiado para siempre y destacó que es importante tener una fortaleza mental. “Las presiones pueden ser abrumadoras, y muchos ganadores no pasan tanto tiempo protegiendo su psique como lo hacen con la protección de su nueva riqueza”, señala Walls, de acuerdo con un resumen de The Sun.

¿CUÁLES SON LOS 4 ERROES MÁS COMUNES QUE COMETEN LOS GANADORES DE LOTERÍA?

El abogado David Walls menciona cuatro de los errores más comunes en los que caen los ganadores de lotería. Estos son:

Ser amigos de todos. El primer gran error es convertirse en amigo de todos.

El primer gran error es convertirse en amigo de todos. Ser el banco de la familia. El ganador muchas veces es visto por sus familiares como un banquero para que los salve de todos sus problemas financieros.

El ganador muchas veces es visto por sus familiares como un banquero para que los salve de todos sus problemas financieros. No saber decir no. Muchas veces pueden convertirse en los banqueros porque es muy difícil decir no a los pedidos de familiares o amigos. No solo aplica a solicitudes de dinero, sino también de regalos o viajes, entre otros.

Muchas veces pueden convertirse en los banqueros porque es muy difícil decir no a los pedidos de familiares o amigos. No solo aplica a solicitudes de dinero, sino también de regalos o viajes, entre otros. Contarle a todos. Para el especialista, este es el más grave error. Si bien se puede estar emocionado por ganar la lotería, sea el bote o una considerable suma, contarle a todos que saliste beneficiado, a la larga puede causar arrepentimiento y poner en riesgo tu seguridad.

¿QUÉ DEBE HACER UNA PERSONA AL GANAR LA LOTERÍA?

El abogado David Walls recomienda contar con un asesor financiero para que este pueda hacer un plan de cómo manejar de mejor forma tu dinero.

Puso énfasis, además, sobre los riesgos de que los jugadores se jacten de haber ganado el premio mayor. “Los que lo hacen casi siempre se arrepienten”, subraya. Menciona que las leyes relativas al anonimato difieren entre los estados.

La experta en finanzas Vivian, ex comerciante de Wall Street, según recoge The Sun, recomendó a los ganadores de la lotería que inviertan parte de su efectivo, antes de gastar su premio. “La idea es mantenerse rico”, dijo.

Los expertos legales de Waldron & Schneider, por su parte, advirtieron que los ganadores deben cuidar muy bien el boleto, guardar el original es una caja fuerte, y luego sacarle copias para mostrarlo. Recalcaron que es importante contar con un equipo de asesores financieros y no tener prisa por gastar su premio.