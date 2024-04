El sólo hecho de tener que declarar impuestos hace que muchas personas se estresen, pues entre tanto papeleo, algunas veces no cuentan con los recibos para poder sustentar sus gastos ante el Servicio de Impuestos Internos (en inglés: Internal Revenue Service). Si tomamos en cuenta que dicha entidad requiere de dicha documentación, ¿qué hacer cuando deciden auditarte? En los siguientes párrafos, la respuesta.

Cabe precisar que el IRS ayuda a los contribuyentes del país norteamericano a comprender y cumplir con sus responsabilidades tributarias y hacer cumplir la ley con integridad y justicia para todos.

¿QUÉ HAGO SI NO CUENTO CON LOS RECIBOS DURANTE UNA AUDITORÍA?

De acuerdo con Forbes, la manera de solucionar un proceso de auditoría cuando no tienes los recibos es recurriendo a la Regla Cohan, llamado así por el caso de Cohan contra el comisionado George M. Cohan, a quien le ganó en un juicio cuando el IRS no le permitió incluir sus gastos de viaje y entretenimiento en los gastos comerciales legítimos, toda vez que no contaba con los recibos respectivos; por lo tanto, no tenía sustento para demostrarlo.

Tomando en cuenta dicho caso, cualquier persona que no tiene evidencia de lo que ha gastado, no puede demostrar si efectivamente pagó por determinados servicios o productos; sin embargo, con la Regla Cohan, un ciudadano puede probar los gastos o deducciones de una manera distinta.

Aunque resultaría un poco complicado, sí podría hacerse. H&R Block sugiere que lo primero es hacer un recuento de todos los pasos el día que no solicitó su recibo. Así podrás consultar los extractos bancarios o de tarjetas de crédito sobre los gastos que se realizaron, esto con el fin de sustentarlos.

Otra manera más práctica y para que no pierdas el tiempo es ver qué tipos de gastos el IRS está dispuesto a darle cierta flexibilidad, publica GOBankingTarifas.

Una vez que sepas qué debes sustentar, has lo posible para obtener dichos registros, pero si al final no los encuentras y el Servicio de Impuestos Internos IRS rechaza tus explicaciones o los sustentos que encontraste, corres el riesgo de recibir una multa por negligencia del IRS del 20%.