La temporada de impuestos llegó a su fin el 15 de abril y, hasta el 5 de abril, ya contabilizaba más de 100 millones de declaración. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por su sigla en inglés) estima que 19 millones de contribuyentes solicitarán una extensión, que les permitirá aplazar la declaración de impuestos del año fiscal 2023 hasta el 15 de octubre 2024, es decir seis meses. Si estás dentro de ese grupo, te explico si deberás pagar multas e intereses.

El IRS espera recibir más de 128.7 millones de declaraciones de impuestos individuales antes de la fecha límite, que es el 15 de abril para la mayoría de estados. Hay que mencionar que la fecha de vencimiento para Maine y Massachusetts es el 17 de abril. El promedio de los reembolsos otorgados es de 3,011 dólares.

SI SOLICITO LA PRÓRROGA TRIBUTARIA AL IRS, ¿ME LIBERO DEL PAGO DE MULTAS E INTERESES?

La prórroga permite de manera automática a los contribuyentes automáticamente presentar su declaración de impuestos hasta el 15 de octubre de 2024 ,debe quedar claro que no es extensión de tiempo para pagar. Y aunque hacer el trámite te libera de multas, no te salva del pago de intereses.

Por ello, el IRS recomienda a los contribuyentes pagar la totalidad de su obligación, o todo lo que puedan, antes de la fecha límite del 15 de abril para evitar multas e intereses. Los contribuyentes deben presentar una extensión incluso si no pueden pagar el monto total adeudado, lo cual evita la multa por presentación tardía.

Pago de intereses

Deberás pagar intereses sobre todo impuesto que no hayas pagado para la fecha de vencimiento de tu declaración, aun si calificas para la prórroga de 2 meses por haber estado fuera del país. Los intereses se siguen acumulando hasta que pagues el impuesto o el saldo en su totalidad, incluso si tienes una buena razón para no pagar a tiempo.

La tasa de interés por los impuestos no pagados de un individuo es actualmente del 7 por ciento , compuesto diariamente.

Multa

Debes saber que la multa por presentación tardía es generalmente del 5 por ciento mensual y la multa por pago tardío normalmente es del 0.5 por ciento mensual , ambas con un máximo del 25 por ciento.

La multa por pago tardío se cobra por cada mes o parte de un mes en que el impuesto no haya sido pagado. La multa máxima es del 25%. El IRS explica que no se impondrá la multa por pago fuera de plazo si se demuestra que existe una causa razonable por la cual no pagó a tiempo o si se pagó gran parte de la deuda.

Si no pagas a tiempo deberás pagar multas e intereses (Foto: Pexels)

SI PIDO LA PRÓRROGA, ¿DEBO ESPERAR HASTA EL 15 DE OCTUBRE PARA PRESENTAR MI DECLARACIÓN?

No, ese es el plazo máximo para hacer la presentación. Puedes presentar tu declaración de impuestos en todo momento antes de que venza la prórroga. Lo mejor es que lo hagas lo antes posible porque se aplica el pago de intereses.