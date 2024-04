Con el final de la temporada fiscal 2024, miles de residentes en USA han empezado a agilizar sus trámites para su respectiva declaración a tiempo. Como bien sabes, en caso decidas mantener en privacidad dichos datos, podrías incurrir en multas severas de varios miles de dólares. Si eres consciente de que la cifra de impuestos es alta y no puedes pagarla, el IRS ha propuesto un plan de pagos más accesibles para quienes no ganen demasiado.

Ya sea que presentes o no tu declaración de impuestos puntualmente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece varios programas de pago que te permiten pagar tu deuda tributaria en cuotas. Además, es importante recordar que tienes la opción de solicitar una prórroga para presentar tu declaración de impuestos hasta el 15 de octubre de 2024.

“Un plan de pagos es un acuerdo con el IRS para pagar los impuestos que adeuda dentro de un plazo de tiempo ampliado”, se puede leer en la misma página del IRS. A su vez, indican la estrategia de pagos dentro de USA. “Debe solicitar un plan de pagos si cree que podrá pagar sus impuestos en su totalidad dentro del plazo de tiempo ampliado”, adicionaron.

El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en ingles) es la entidad que está a cargo de todo lo que tenga que ver con los taxes en Estados Unidos (Foto: AFP)

IRS: ¿CUÁLES SON LOS PLANES DE PAGOS DE IMPUESTO DEL IRS?

El plan de pagos propuesto por la IRS se logra dividir en dos: los de corto plazo y largo plazo. ¿Cuáles son las diferencias? Te las cuento aquí.

Plan de pago a corto plazo

Dicha estrategia te permitirá pagar tus impuestos en apenas 180 días o menos. La opción se encontrará disponible para todos los que tengan una deuda de 100 mil dólares o menos en impuestos.

Cuando solicitas un plan de pago a corto plazo, tienes la opción de seleccionar una de las tres formas de pago que el organismo tiene disponibles, adaptándose así a tus necesidades específicas:

Realizar el pago automáticamente mediante una cuenta corriente o de ahorros (esta alternativa únicamente está abierta para contribuyentes individuales).

Abonar electrónicamente en línea o por teléfono a través del Sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales (EFTPS) (necesita registro previo).

Efectuar el pago mediante cheque, giro o tarjeta de débito o crédito (los pagos con tarjeta de débito o crédito implican costos, según el procesador de pagos elegido).

Plan de pago a largo plazo del IRS

El plan de pago a largo plazo te ofrece la posibilidad de liquidar tus impuestos en un lapso superior a los 180 días y hasta un máximo de 72 meses. Para calificar para esta opción, tu deuda tributaria no debe exceder los $50,000 dólares en impuestos, multas e intereses combinados, y debes haber presentado todas las declaraciones requeridas.

A diferencia del plan de pago a corto plazo, el plan de pago a largo plazo implica un costo de procesamiento, el cual varía según tus preferencias de pago y el método de solicitud que elijas.

Si optas por inscribirte para el pago automático mediante débito directo en línea, el IRS aplicará una tarifa de instalación de $31 dólares.

Configurar el débito directo a través de teléfono, correo o en persona conlleva una tarifa de $107 dólares.

Elegir el pago automático directo desde tu cuenta corriente o de ahorros, ya sea que lo hagas tú mismo en línea, por teléfono, correo, cheque, giro, tarjeta de débito o crédito, implicará una tarifa de $130 dólares si te inscribes en línea.

Para estas últimas alternativas de pago con registro realizado por teléfono, correo o en persona, el IRS aplicará una tarifa de $235 dólares.

DETALLES A TOMAR EN CUENTA A LA HORA DE REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS

Las personas con ingresos bajos podrían eximirse o reducir la tarifa si ganan menos del 250% del umbral de pobreza. Si cumplen con este criterio, según el tamaño de su hogar, no tendrán que abonar la tarifa para la solicitud de débito directo en línea, o se les reembolsarán $43 dólares de los $130 dólares abonados en la solicitud en línea para otras formas de pago.

Es importante señalar que la opción de pago mediante débito directo es obligatoria para aquellos que adeuden más de $25,000 dólares en impuestos, multas e intereses combinados.

En cualquier programa de pago, sea de corto o largo plazo, es importante recordar que se impondrá una multa mensual del 0.5% por falta de pago (Foto: Pexels)

Sin embargo, en cualquier plan de pago (ya sea a corto o largo plazo), es necesario tener en cuenta que se aplicará una multa mensual del 0.5% por falta de pago, así como intereses sobre el saldo adeudado hasta que este alcance el 25% del total adeudado.

¿DÓNDE SOLICITAR EL PLAN DE PAGO A CORTO O A LARGO PLAZO?

Para acceder a la posibilidad de este trámite, solo debes ir a la website del IRS o comunicarte con dicha entidad por teléfono o correo. Acto seguido, presentarás el Formulario 9465 (SP), o llamada Solicitud para un Plan de Pagos a Plazos.

Recuerda que el sistema para solicitar un plan de pagos en línea solo está disponible durante ciertos horarios. Estos son de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 12:30 a.m., los sábados de 6 a.m. a 9 p.m., y los domingos de 6 p.m. a la medianoche, todos en el horario del Tiempo del Este. Si intentas hacer la solicitud fuera de estos períodos, tu solicitud no será procesada.

