Si aún estás interesado en participar en la Lotería de Visas para el 2025, cuyo plazo vence el martes 7 de noviembre, debes saber qué requisitos necesitas para ser elegible.

El Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV), convocado por el Departamento de Estado, ofrece un total de 55,000 Green Card a ciudadanos de países con bajos niveles de migración a Estados Unidos.

El registro se inició el miércoles 4 de octubre de 2023 y los ganadores del DV-2025 serán seleccionados mediante un sorteo aleatorio computarizado. Pero, ¿en qué te beneficia tener la residencia en Estados Unidos? Ese estatus te permite vivir de manera permanente, trabajar y estudiar, así como realizar viajes dentro y fuera del país.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULAR A LA LOTERÍA DE VISAS-2025 EN EEUU?

Para postular al Programa de Visas de Inmigrantes de Diversidad 2025, se deben cumplir ciertos requisitos:

Ser ciudadano de un país con un bajo índice migratorio a EE.UU.

Tener 12 años de educación primaria y secundaria o su equivalente. Sólo los cursos de estudio formales cumplen con este requisito. Los certificados de equivalencia (como el GED) no son aceptables.

O tener, al menos, dos años cumplidos de experiencia laboral, dentro de los últimos cinco años, en una ocupación elegible (designado como Zona Laboral 4 o 5).

¿CÓMO REGISTRARME PARA LA LOTERÍA DE VISAS 2025 EN EEUU?

De acuerdo con el Departamento de Estado y el portal UsaGov, para realizar el registro de la Lotería de Visas de 2025, debes seguir los siguiente pasos:

Inscríbete en línea en el Programa DV.

Lee las instrucciones para el proceso de inscripción.

Conserva el número de confirmación de su registro para consultar el estado de su solicitud.

NOTA: La presentación de más de una inscripción para una persona durante el período de registro descalificará todas las inscripciones para esa persona.

Los participantes DV-2025 deben conservar su número de confirmación (Foto: DV-2025)

¿CUÁNTO CUESTA REGISTRARSE EN LA LOTERÍA DE VISAS 2025?

Es gratis. El Departamento de Estado indicó que no hay ningún costo para registrarse en el programa Visas de Diversidad (DV) 2025, pero los seleccionados que estén programados para una entrevista deberán pagar una tarifa de solicitud de visa antes de realizar su solicitud formal de visa, donde un funcionario consular determinará si califican para la visa. Si sales sorteado, pero no eres elegible, debes saber que no se reembolsarán las tarifas que pagues por la solicitud de visa.

SI NO CALIFICO, ¿ME DEVOLVERÁN LOS PAGOS REALIZADOS?

No, si no eres elegido, no se te devolverá ningún pago realizado a lo largo del proceso de selección. Por ello, la oficina de inmigración sugiere no aplicar si no se cumplen con los requerimientos previamente mencionados.

El Gobierno de Estados Unidos empezará a recibir solicitudes para la Lotería de Visas correspondiente al año fiscal 2024. Como en años anteriores, se sortearán 55.000 residencias legales permanentes, también conocida como Green Card o Tarjeta Verde. ¿Cuáles son los requisitos y hasta cuándo hay plazo para inscribirse? En este video te lo contamos.