Si vas a postular al Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV), conocido como la Lotería de Visas para el 2025, no esperes hasta el último momento, pues no falta mucho para que acabe el plazo para el registro.

La convocatoria anual del Departamento de Estado busca beneficiar a cerca de 55,000 personas de países con bajos niveles de migración a Estados Unidos, a quienes les otorga la residencia permanente y, a futuro, permitirá potencialmente obtener la ciudadanía estadounidense.

Los ganadores del DV-2025 o Green Card serán seleccionados mediante un sorteo aleatorio computarizado.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA REGISTRARSE EN LA LOTERÍA DE VISAS-2025?

De acuerdo con el Departamento de Estado y el portal UsaGov, el registro para la Lotería de Visas de 2025, que se inició el miércoles 4 de octubre de 2023, termina el martes 7 de noviembre de 2023 a las 12:00 PM (hora del este) (GMT-5).

Las autoridades piden hacer el registro con tiempo y no esperar el último minuto porque la página puede colapsar debido a la demanda. Debes saber que la presentación de más de una inscripción para una persona durante el período de registro descalificará todas las inscripciones para esa persona.

La postulación para la Lotería de visas 2025 solo es en línea (Foto: Freepik)

¿CUÁNTO SE TARDA EN LLENAR EL FORMULARIO PARA LA LOTERÍA DE VISAS-2025?

El formulario de ingreso E-DV o DS-5501 está diseñado para completarse y enviarse en un máximo de 60 minutos . Si te pasas del límite de 60 minutos, no se enviará tu postulación. Debes saber que el sistema descarta cualquier información ya ingresada para que no se identifique accidentalmente como duplicado de una entrada completa posterior.

Cuando recibas un aviso de confirmación, deberás conservar tu número de confirmación hasta al menos el 30 de septiembre de 2025.

¿QUÉ PASA SI PRESENTO INCOMPLETO EL FORMULARIO PARA EL SORTEO DE LOTERÍA DE VISAS 2025?

El Departamento de Estado, que se encarga de administrar cada año el Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV), es claro en precisar que las personas que no llenen el formulario de ingreso E-DV o DS-5501 de una manera adecuada o esté incompleto, no serán elegibles, es decir no recibirán ningún aviso de confirmación.

“No aceptaremos inscripciones incompletas o enviadas por cualquier otro medio”, indica en su instructivo.

La entidad gubernamental resalta que la única forma de enviar la solicitud de entrada al Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV-2025) es en línea. No se aceptarán documentos descargados y enviados por correo postal.

¿CUÁNTO CUESTA REGISTRARSE EN LA LOTERÍA DE VISAS 2025?

Es gratis. El Departamento de Estado indicó que no hay ningún costo para registrarse en el programa Visas de Diversidad (DV) 2025, pero los seleccionados que estén programados para una entrevista deberán pagar una tarifa de solicitud de visa antes de realizar su solicitud formal de visa, donde un funcionario consular determinará si califican para la visa. Si sales sorteado, pero no eres elegible, debes saber que no se reembolsarán las tarifas que pagues por la solicitud de visa.

El Departamento de Estado anunció la convocatoria anual del Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad.