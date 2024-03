El nueve ninguna se mueve, ¿cómo es un día sin mujeres? En la historia cuatros años puede que no sean muchos, pero en realidad se puede lograr bastante, como lo hizo la campaña “Un Día Sin Nosotras”, que año tras año ha ido tomando fuerza en pro de visibilizar la importancia de la presencia de la mujer en los diferentes aspectos, como social, económico y laboral, así como para reflexionar por los feminicidios y las desapariciones forzadas que hay en México.

Muchas veces podemos ver películas o series que hablan sobre casos de desaparición, pero, más allá de la ficción, se trata de una realidad palpable y dolorosa, que arrastra por días, meses, décadas o, tal vez, para siempre a las familias que no logran hallar con o sin vida a sus ser querido.

De acuerdo con las cifras del Comité contra la Desaparición Forzada, han habido más de 111.000 personas desaparecidas desde 1962 y más de 53,000 cuerpos o restos humanos sin identificar, según el último informe del Comité contra la Desaparición Forzada.

Las mujeres, también hay resaltar, contribuyen de manera muy significativa a la economía, ya sea en empresas, granjas, como emprendedoras o empleadas o trabajando como empleadas domésticas no remuneradas. En contraste, siguen sufriendo de manera desproporcionada la pobreza, la discriminación y la explotación. Y esto quiere mostrar el 9M: su valor.

¿QUÉ ES EL DÍA NACIONAL SIN NOSOTRAS?

El Día Nacional sin Nosotras es un paro nacional femenino, que involucra a todas las mujeres sin importar la edad. Se inició por primera vez el 9 de marzo de 2020, en México, impulsado por el colectivo feminista Brujas del Mar.

“¡ El nueve ninguna se mueve! #UnDíaSinNosotras. Ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando ”, es la campaña que se impulsa en las redes sociales.

El objetivo es que ese día las mujeres se ausenten de todas sus actividades, obligatorias o no, para crear conciencia sobre el impacto social y económico que habría si las mujeres llegaran a desaparecer en su totalidad.

Avances

Esta práctica año tras año se ha ido replicando, logrando que no se tenga ningún tipo de repercusiones en el salario o faltas en las instituciones educativas .

En el año 2020, cuando se inició “Un Día Sin Nosotras”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció su adhesión al movimiento con el objetivo de: “visibilizar las importantes contribuciones de la población femenina en las esferas social, económica y política, así como exigir soluciones ante la ola de feminicidios, acoso y abusos contra mujeres en espacios privados y públicos”.

En 2024, en tanto, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que establece el 9 de marzo como el “Día Nacional sin Nosotras” , para “hacer ruido a partir del silencio que se genera con la ausencia de las mujeres en los centros de trabajo, calles, salones de clases, entre otros, para que sea visible la importancia de su participación en la vida diaria.” El documento pasará al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Protesta por la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua (Foto: México)

¿QUÉ SE HACE EL DÍA SIN MUJERES?

Si bien el 8 de marzo hay marchas, foros y saludos -quieran o no- para llevar el mensaje de lucha por la igualdad, al día siguiente, el 9M, se realiza el paro Día Nacional sin Nosotras , que dura 24 horas, en el que las mujeres no pueden aparecer ni en las redes sociales. No solo se trata de no trabajar, tampoco se puede consumir. A continuación, conoce lo que no debes hacer: