En ocasiones dejamos carnes y mariscos congelándose por días en ‘freezer’. Sin embargo, cuando tratamos de descongelar los alimentos todo se vuelve un dilema, ¿Cómo salimos de este inconveniente? El truco de la olla invertida es usado por las amas de casa más experimentadas y ahora tú puedes podrás sacarle beneficio.

Si no has descongelado bien las carnes, es probable que no puedas cocinar bien tus platillos favoritos. Existen varios métodos para un descongelamiento sencillo: el poner las carnes debajo de un grifo caliente, dejarla encima de la encimera unas horas o guárdarla en los cajones inferiores del frigorífico. Sin embargo, el truco de olla invertida sería más práctico, rápido y sencillo de hacer que el resto de ‘tips’.

¿Cómo descongelar los alimentos rápidamente?

El método de esta ocasión es seguro y sirve tanto para la carne de res o de pollo, como para el pescado. Además, te evitarás sufrir de intoxicaciones alimentarias. Necesitamos tener 2 ollas para que este ‘tip’ funcione bien en toda situación:

Ten la carne congelada fuera del congelador.

Ahora introduce la carne en una bolsa de plástico.

Coloca la bolsa con los alimentos dentro de una de las ollas (con agua a temperatura ambiente).

Ahora pon la segunda olla encima de la primera; esta debe tener la base más pequeña (debe tener agua moderadamente caliente)

Para descongelar la carne rápidamente solo necesitas un par de ollas y un poco de plástico. Los resultados te pueden sorprender (Foto: Freepick)

Puedes asegurar de introducir agua caliente con tan solo echarla desde una hervidora eléctrica.

En teoría, 5 minutos bastarían para tener cualquier tipo de carne descongelada, aunque puede ser más o menos minutos. Puedes aprovechar en trozar la carne para que sea más sencillo descongelarla.