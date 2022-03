¿Cuánto dinero tiene Vladímir Putin? El hombre más poderoso de Rusia, que ordenó la invasión a Ucrania y se enfrenta a la OTAN, habría amasado una gran fortuna, que incluye propiedades de lujo y cuentas en paraísos fiscales, que no concuerdan con su sueldo de presidente.

El viernes pasado, los gobiernos occidentales, Estados Unidos y la Unión Europa, anunciaron su intención de congelar los activos del presidente ruso, como castigo por invadir Ucrania.

Sin embargo, debido a que su riqueza estaría en manos de testaferros amigos, la comunidad internacional ha enfocado sus sanciones en personas sospechosas de estar ligadas al mandatario ruso, ¿cuál es el fin? Ejercer mayor presión sobre el exagente de la KGB, ¿lo lograrán?

¿CUÁL ES LA RIQUEZA QUE POSEE VLADÍMIR PUTIN?

El alcance de la riqueza de Vladímir Putin es un enigma, pero se calcula que son miles de millones. El problema es que, de acuerdo con un informe del New York Times, el Mandatario ruso tiene su dinero y bienes a través de testaferros, que serían amigos cercanos.

Putin, según sus declaraciones financieras públicas, gana al año US$ 140 mil y tiene un pequeño departamento. Sin embargo, sus cuentas no cuadran si hablamos de la finca llamada Palacio de Putin, que se ubica en el Mar Negro y que está valorizada en más de US$ 1,000 millones. La propiedad incluye un complejo historial de propietarios que no incluye al presidente ruso, pero que se ha vinculado a él.

El llamado “ Palacio de Putin” tiene una historia de propietarios, pero no incluye al presidente ruso (Foto: Associated Press)

En la lista de sus bienes, de acuerdo con el informe del medio estadounidense, figura el “Yate de Putin”, una embarcación de lujo de US$ 100 millones. Llama la atención que el yate, Graceful, fue detectado saliendo de Alemania con destino a Rusia pocas semanas antes de la invasión de Ucrania.

Yate Graceful de 100 millones de dólares, es vinculado con Putin (Foto: Getty Images)

También se habla de un departamento de US$4,1 millones en Mónaco, comprado a través de una empresa extraterritorial por una mujer que, según se dice, es la amante de Putin. Y, además, hay costosa villa en el sur de Francia vinculada a su exesposa.

Pero, ¿cuánto dinero tendría de manera extraoficial Putin y de dónde provendría? No hay una respuesta concreta, pero se ha hablado mucho del tema.

En 2010, Sergei Kolesnikov, quien dijo ser socio de un aliado de Putin, en una carta abierta al entonces presidente de Rusia, Dmitri Medvedev, afirmó que Putin estaba construyendo la finca en la costa del Mar Negro con dinero proveniente de “la corrupción, el soborno y el robo”. De otro lado, Bill Browder, un financiero nacido en Estados Unidos que hacía negocios en Rusia, en 2017, declaró ante el Capitolio que creía que la riqueza de Putin podría ascender a US$200,000 millones, una suma extraordinaria que lo habría convertido en el hombre más rico del mundo en ese momento.

Anders Aslund, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown y autor del libro de 2019 Russia’s Crony Capitalism, aseveró que la riqueza del presidente ruso ronda los US$125,000 millones. Sostuvo que gran parte podría estar oculta a través de una red de paraísos fiscales en manos de aliados, amigos y familiares de Putin. Sin embargo, desde el Kremlin siempre tratan de mostrar a su Presidente como una persona de gustos modestos, que disfruta yendo a cazar a Siberia.

¿QUIÉN ES VLADÍMIR PUTIN?

Vladímir Vladímirovich Putin es un político, abogado y exagente del KGB. Es el actual presidente de la Federación Rusa desde 2012, cargo ejercido anteriormente entre 1999 y 2008, convirtiéndolo en el que más tiempo ha estado en ese puesto desde la ruptura de la URSS. Pero no se ha despegado del poder porque fue Primer Ministro de Rusia entre 2008–2012. Durante su régimen ha protagonizado varios conflictos armados, como el de Ucrania, la guerra contra los chechenos y Osetia del Sur.

Vladímir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, RSFSR, URSS (ahora San Petersburgo, Federación Rusa), en el seno de una humilde familia soviética. Su padre, Vladímir Spiridónovich Putin (1911-1999), era un antiguo oficial de la Marina Soviética, y su madre, María Ivánovna Pútina (1911–1998), era trabajadora de una fábrica. Sus dos hermanos mayores, nacidos en la década de los años 1930, fallecieron a temprana edad. Estuvo casado y tiene dos hijas María Vladimirovna Pútina (1985) y Yekaterina Vladimirovna Pútina (1986).