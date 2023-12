Los últimos meses han sido de los más emocionantes en la vida de Taylor Swift. No solo ha recorrido diversos países del mundo como parte de su ‘The Eras Tour’, se volvió oficialmente multimillonaria y se dio una nueva oportunidad en el amor al lado de la estrella de la NFL, Travis Kelce, sino que la cantante estadounidense acaba de ser nombrada como la Persona del Año 2023 de la revista Time y en la foto de portada su adorado gato Benjamin Button se robó el protagonismo. Aquí te contamos los detalles de la instantánea que se volvió viral.

Con 33 años y una larga carrera artística hoy goza también de la atención mediática gracias a la película inspirada en su gira y la popular revista eligió a la estrella del pop entre los finalistas que incluían a Barbie, Vladimir Putin, los huelguistas de Hollywood y el rey Carlos III.

Para Taylor Swift, posar para el anuncio de la Persona del Año no es algo nuevo porque es la segunda vez que le sucede, algo que la convierte en la primera mujer de la historia en hacerlo dos veces desde que comenzó la franquicia en 1927. Ella fue elegida en 2017 tras inspirar a otras a hablar sobre la mala conducta sexual.

Taylor Swift venció como Persona del Año 2023

Durante este 2023, la ganadora de doce premios Grammy también se convirtió en la persona con el mayor número de reproducciones en Spotify a nivel mundial y lanzó versiones regrabadas de ‘Speak Now’ y ‘1989′, pero eso no es todo. Time subrayó que la estadounidense, quien sucede al presidente ucraniano Volodimir Zelenski en el reconocimiento, “es la primera personalidad del mundo de las artes en ser nombrada personalidad del año debido a su éxito como artista”.

“Taylor Swift encontró una manera de trascender fronteras y ser una fuente de luz (...) Swift es una rara persona que es a la vez escritora y heroína de su propia historia”, escribió el editor Jacobs.

La revista estadounidense compartió las tres portadas de Taylor Swift como 'Persona del Año 2023'. (Foto: @time / Instagram)

Taylor Swift posó con su gato

Cuando recibió la llamada en la que le confirmaban su nombramiento, ella se animó a hacer una broma que se volvió realidad. En una de las tres fotografías de portada de la revista, publicadas el miércoles, la cantante posa con un body negro de manga larga y medias negras y su gato Benjamin Button sobre los hombros.

Ella se animó a poner la imagen en su cuenta de Instagram y contar la anécdota detrás de ella: “Revista Time: Nos gustaría nombrarte Persona del Año. / Yo: ¿Puedo traer a mi gato?”.

A eso agregó: “El agradecimiento más grande, más ruidoso y más agresivamente emocionado a @time por nombrarme Persona del Año”.

Taylor Swift tiene tres gatos con peculiares nombres que tomó de series y películas como ‘La ley y el orden UVE’, ; ‘Grey’s Anatomy’ y ‘El curioso caso de Benjamin Button’. Ellos son Olivia Benson, Meredith Grey y Benjamin Button. Este último es el otro protagonista de su portada para Time.

Los dos primeros son Scottish Fold que adoptó en 2014 y 2011 respectivamente y al último en 2019 y lo conoció en el set del video musical de “ME!”. Los tres aparecieron en la grabación.

“Él era simplemente un lindo gatito que no tenía un hogar”, dijo, para agregar que el pequeño formaba parte de un programa que “trata de conseguir que lindos gatitos sean adoptados poniéndolos en comerciales y esas cosas”. Cuando le preguntaron si quería cargarlo para una escena, fue ahí donde no pudo evitar decir que sabía que entonces él volvería a casa con ella y así fue.

“Ella me entregó este pequeño gato y él empezó a ronronear y... me mira como, ‘Tú eres mi mamá y vamos a vivir juntos’. Me enamoré (...) Miré a Brendon y me dijo: ‘Vas a conseguir el gato, ¿no?’”, dijo Swift según reportan desde People.