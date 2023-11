El 17 de noviembre no solo fue un día lleno de dolor para los seres queridos de Ana Clara Benevides, sino para la propia Taylor Swift. Aquella fecha debía ser todo felicidad porque presentaba su gira en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro; sin embargo, una fan terminó muerta. Han pasado los días y una foto viral ha levantado la polémica en redes sociales, ¿por qué? en ella aparece la familia de la fallecida y la novia de Travis Kelce. Aquí te contamos los detalles de este caso.

El trágico suceso ocurrió poco antes de empezar el show al sufrir un paro cardiaco a causa de las extremas temperaturas que se registraron en la ciudad. Ella tenía 23 años y había esperado con mucha ilusión el poder estar frente a su celebridad favorita.

Tras esto, Taylor Swift emitió un comunicado indicando no iba a “poder hablar” de lo sucedido en el escenario por “sentirse muy abrumada” y postergó su segundo show. Con el pasar de los días la familia desmintió haber recibido alguna ayuda por parte de la intérprete y que ningún miembro de su equipo se contactó con ella. “Hasta donde sé, no. Es falso”, dijo tajante Gabriela Benevides, prima de la víctima al medio estadounidense Us Weekly.

Taylor Swift posa con familia de fan muerta en Brasil

Sin embargo, los días pasaron y los seres queridos de Ana Clara Benevides asistieron al último show de la cantante en São Paulo, Brasil, y se reunieron con ella en un área VIP del estadio Allianz Parque tras recibir una invitación especial.

La familia, incluido su padre Weiny Machado, observaron la actuación de Taylor Swift y llevaron camisetas con la foto de la joven.

La imagen se volvió tendencia en redes sociales tras compartirse en X por la cuenta @taylorstightend. Fue ahí que empezaron a llegar comentarios de todo tipo, algunos aplaudían la acción, mientras otros criticaban que todos se mostraran tan sonrientes.

“Si mi familia sonríe así después de mi muerte les voy a venir a jalar las patas”, “El muerto al hoyo y el vivo al Eras Tour”, “Che, la piba se murió por la organización y se van a sacar una foto todos contentos?”, “¡Oh Dios mío! ¡Eso es tan especial!”, escribieron los usuarios.

Qué pasó con Ana Clara Benevides

La joven, quien estaba a punto de graduarse en psicología, sufrió un paro cardíaco en el show de Taylor Swift en Río de Janeiro antes del inicio del concierto. Aunque se llamaron a los servicios de emergencia, volvió a sufrir uno por segunda vez de camino al hospital y fue declarada muerta.

Tras la noticia, la cantante escribió una emotiva carta que compartió en Instagram: “No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero con el corazón destrozado digo que perdimos a un fan esta noche antes de mi show (…) Ni siquiera puedo expresar lo devastada que estoy por esto”.

