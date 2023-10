En los últimos días, la relación entre la reconocida cantante Taylor Swift y el destacado jugador de fútbol americano Travis Kelce ha capturado la atención de los medios y de sus seguidores. Este inesperado romance ha generado un alboroto mediático que no parece disminuir. Recientemente, un consejo llegó a esta pareja por parte de una figura que sabe bien lo que es enfrentarse a la atención pública en su vida personal: el exfutbolista inglés David Beckham.

Con motivo del estreno de su documental “Beckham”, disponible en Netflix, el copropietario del Inter de Miami se dirigió a Taylor Swift y Travis Kelce con un mensaje lleno de sabiduría. En este, el exfutbolista expresó que el tiempo para disfrutarse mutuamente es tanto ahora como en el futuro, aconsejando así a la pareja sobre la importancia de vivir el presente y construir una relación sólida a largo plazo.

El consejo de David Beckham a Taylor Swift y Travis Kelce

En una entrevista para la revista People, David Beckham brindó este consejo para que la relación de Taylor Swift y Travis Kelce sea igual de exitosa como la que él tiene con su esposa Victoria.

“Es lo mismo conmigo y mi esposa Victoria. Llevamos juntos 26 años, casi tres décadas. Tenemos hijos maravillosos, hemos construido negocios, pero nos dedicamos tiempo el uno al otro”, explicó el inglés.

Beckham agregó que, además del amor, la pareja debe mostrarse siempre respeto mutuo y saber que “hay que trabajar duro en estas cosas”.

Por otra parte, David Beckham compartió lo que piensa de Taylor Swift, a quien se rindió por ser una gran persona. “Taylor tiene un talento increíble y es una persona increíble y merece ser feliz. Haga lo que haga y con quién esté, siempre y cuando sea feliz, eso es lo más importante”, concluyó.

El dardo de Travis Kelce a la NFL por Taylor Swift

Y aunque ambas celebs llevan con naturalidad, sin confirmar, desmentir y ni siquiera hablar del asunto, Kelce ha alzado la voz al respecto. El deportista tiene un podcast llamado New Heights junto a su hermano mayor Jason, también jugador profesional de fútbol americano, en su caso en los Philadelphia Eagles.

En el episodio de esta semana, Jason le pregunta a Travis sobre el asunto de que Swift se haya convertido en la protagonista de las transmisiones. “Seamos directos: ¿se está pasando la NFL?”, pregunta el hermano mayor. “Deja fuera tus sentimientos por Taylor”, le dice, lo que provoca una carcajada del menor, que después, más serio, admite: “Creo que es divertido cuando muestran quién está en el partido. Creo que le da un poco más de ambiente, aporta un poco más a lo que estás viendo. Pero a la vez...”, deja en el aire Travis, y es Jason quien completa la frase: “Se están pasando”.

Luego los hermanos vuelven al tema, y Travis saca a colación que los famosos “no están ahí para salir en la tele”. “Porque nunca sabes si les vas a pillar dándole un bocado enorme a una hamburguesa y quedar como un idiota, no sé si me entiendes, hay ciertas cosas... No quieres estar en la tele todo el rato”. “La NFL no suele traer a famosos a los partidos”, reconoce Jason. “El baloncesto lo ha intentado, están a un lado de la pista, los sacan un par de veces y vuelven al juego. La NFL está como: ‘¡Miren a todos estos famosos de primer nivel en nuestro partido! ¡Que se vean, que se vean!’. Hermano, sácales una vez, haz un cortecito, pero no puedes exagerar así”.

