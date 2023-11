Kourtney Kardashian y Travis Barker están de enhorabuena. La fundadora de Lemme, de 44 años, y el baterista de Blink-182, de 47, han dado la bienvenida a su primer hijo juntos, según han revelado fuente cercanas a las celebs a People. La pareja, que contrajo matrimonio en 2022, reveló que esperaban a un niño durante una fiesta de revelación de género en junio. El músico habló más recientemente sobre su hijo en el podcast One Life One Chance with Toby Morse.

Además de esta emocionante noticia, TMZ difundió información sobre el ingreso de Kourtney al Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, lo que generó especulaciones sobre el inicio del trabajo de parto. Es importante destacar que muchas de las hermanas Kardashian han optado por dar a luz en este hospital, lo que refuerza la idea de que esta información es precisa y que el nuevo miembro de la familia Kardashian Barker ha llegado al mundo con todas las bendiciones.

Durante una aparición en el podcast ‘One Life One Chance’, Barker reveló que su nuevo hijo se llamará Rocky Thirteen. “Había una gala benéfica en Hawai a la que íbamos a ir, pero es la semana en la que nace Rocky”, explicó, refiriéndose a la semana de Halloween. También bromeó diciendo que el bebé ya está “dando patadas frontales y haciendo flexiones” en el vientre de su mujer.

Kourtney Kardashian y Travis Barker

Esta noticia marca un momento especial para Kourtney Kardashian y Travis Barker, quienes ya son padres de seis hijos en total. Kourtney comparte a Reign Aston, de 8 años, Mason Dash, de 13, y Penelope Scotland, de 11, con su expareja Scott Disick. Por su parte, Travis Barker es padre de Landon, de 20 años, Alabama, de 17, y su hijastra Atiana De La Hoya, de 24, fruto de su anterior matrimonio con Shanna Moakler.

La feliz pareja compartió recientemente una foto conjunta en Instagram, luciendo trajes de Halloween inspirados en la película “Beetlejuice”. Kourtney se enfundó en un vestido rojo brillante que destacaba su barriga de embarazada, mientras que Travis lucía un traje granate. En la publicación, escribieron: “Soy el fantasma con más, cariño”.

Kourtney Kardashian y Travis Barker compartieron recientemente una foto conjunta, luciendo trajes de Halloween inspirados en la película "Beetlejuice". (Foto: Instagram)

Antes de dar la bienvenida a su bebé, Kourtney Kardashian Barker compartió detalles de una “emergencia médica” que tuvo que enfrentar tras someterse a una cirugía fetal urgente. Compartiendo una foto en Instagram de sus manos entrelazadas con las de su esposo, agradeció a los médicos por salvar la vida de su bebé y expresó su gratitud hacia su esposo y su madre por su apoyo.

Kourtney concluyó su emotivo mensaje con palabras de gratitud y bendiciones, afirmando que salir del hospital con su bebé a salvo era una verdadera bendición.

La noticia del embarazo de Kourtney Kardashian Barker se dio a conocer por primera vez en junio durante un concierto de Blink-182 de su esposo. Sosteniendo un cartel casero que decía “Travis, estoy embarazada”, la emoción de Kourtney era palpable. La confirmación oficial llegó más tarde con un video publicado en Instagram, donde la pareja compartió su alegría con sus seguidores.

