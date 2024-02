El Victoria and Albert Museum (V&A), uno de los principales museos de Londres, está en busca de un superfan de Taylor Swift apasionado para unirse a su equipo de expertos curadores. Este emocionante trabajo ofrece la oportunidad de sumergirse en la vasta colección del V&A, que cuenta con más de 2.8 millones de objetos, y potencialmente influir en la programación futura del museo.

El candidato ideal no solo debe ser un conocedor de la obra de Taylor Swift, sino también tener una comprensión profunda de la cultura y artesanía asociadas con los “Swifties”. Deberán ofrecer perspicacias sobre las pulseras de la amistad distintivas que los Swifties intercambian con frecuencia, así como los letreros hechos a mano que se muestran en los conciertos.

Las pulseras de la amistad, a menudo decoradas con nombres de canciones y álbumes de Swift o incluso con los nombres de los propios fans, se han convertido en un ritual asociado con los conciertos de la gira “Eras”. Inspirado por la letra de “You’re on Your Own, Kid,” una canción del álbum “Midnights” de Swift lanzado en 2022, el intercambio de pulseras se ha convertido en una forma de conectar con otros a través de una experiencia compartida.

Estas pulseras no solo son elementos culturales, sino que también desempeñaron un papel crucial en la historia de amor entre Taylor Swift y la estrella de la NFL, Travis Kelce. Kelce reveló en su podcast en julio que intentó regalarle una pulsera a Swift con su número durante uno de sus conciertos. Ella se enteró, se pusieron en contacto y, según Time en diciembre, la pareja comenzó a salir.

El rol en la Historia Cultural y Social

El V&A reconoce la importancia de estos objetos como artefactos que marcan un fenómeno económico, cultural y social: la gira “Eras”, que comenzó en marzo del año pasado y está programada para concluir en diciembre.

Esta posición se alinea con los esfuerzos del V&A para incorporar “experiencia de base en nichos culturales altamente específicos”, complementando el conocimiento curatorial del museo. Además de los Swifties, el museo también busca superfanáticos de Crocs, drag, emojis y “tufting” (una técnica en la fabricación de alfombras) para enriquecer sus exposiciones.

Tristram Hunt, director del museo, destaca la importancia de estos roles para descubrir la diversidad creativa en el V&A y comprender las historias de diseño relevantes para la audiencia actual. Aunque no se especifica un salario para este trabajo de tiempo parcial y sin horario fijo, el V&A cubrirá los costos de viaje “razonables” y los candidatos exitosos recibirán una membresía del V&A.

Si eres un apasionado Swiftie con un amor profundo por la cultura y la artesanía asociadas con Taylor Swift, ¡esta podría ser tu oportunidad de contribuir a la historia del arte y el diseño en uno de los museos más prestigiosos de Londres! ¡Aplica ahora y sé parte de esta emocionante iniciativa del V&A!

