Por medio de las redes sociales, se viralizó un video protagonizado por una joven que asegura haber perdido la cuenta de su emprendimiento después de que, supuestamente, el equipo de Taylor Swift cerrara su página de Instagram. Mediante este perfil, la chica se dedicaba a la venta de productos con la imagen de la cantante estadounidense.

La usuaria @feriaimprovisada, quien compartió su experiencia en TikTok, señaló que sufrió el cierre de su cuenta de Instagram dedicada a la venta de camisetas personalizadas en Argentina, en donde ofrecía diseños de varios artistas como Rihanna, Britney Spears, Dua Lipa, Madonna, Ariana Grande y Taylor Swift.

“Ayer me levanté con la sorpresa de que mi emprendimiento que tenía más de 33 mil seguidores, no existía más”, reveló

Según su testimonio, su cuenta fue bloqueada sin previo aviso, y afirma que el equipo de la cantante está tomando medidas legales a nivel internacional contra quienes venden productos con la imagen de la intérprete.

Según la joven, no se tomaron medidas legales contra publicaciones que mostraban productos idénticos a los del “Eras Tour” u otros productos oficiales, sino más bien contra aquellos que contenían diseños originales basados en Taylor Swift.

“Estoy muy angustiada porque es mi fuente de trabajo, a varios emprendimientos les quisieron dar de baja las tiendas online, pero a ellos les mandaron un aviso y a mí no me mandaron nada”, agregó.

Cuando se le preguntó cómo supo que fue el equipo de Taylor Swift el causante del cierre de la página, la usuaria explicó que recibió un correo electrónico de Meta con la dirección de correo electrónico de la productora de la artista, indicando que la suspensión se debía al uso del nombre de la artista.

El relato de @feriaimprovisada se viralizó con más de medio millón de reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones. “Literalmente vendías camisetas idénticas a las del tour”, señaló una persona. “Recuerden que Taylor se oponía a que la gente escuche su música gratis”, advirtió otra.

“Taylor tiene muchísimas actitudes cuestionables”, comentó un tercero. “Se me hace una tontería, ellos no pierden nada, luego su merch oficial no llega a países de latam y los emprendimientos ayudan a los fans”, se lamentó otro internauta.

Es importante señalar que este tipo de negocios son bastante comunes en las redes sociales, donde muchas personas se dedican a la venta de mercancía personalizada relacionada con celebridades. Esta práctica suele generar opiniones divididas entre los artistas, ya que algunos lo ven con buenos ojos y otros llegan a tomar medidas legales.

¿Es legal vender mercancía con la imagen de un artista?

La legalidad de vender mercancía de un cantante depende de obtener la autorización adecuada, ya que la imagen y el nombre de un artista suelen estar protegidos por derechos de autor y marcas registradas. Esto implica negociar acuerdos de licencia y cumplir con las condiciones establecidas por los propietarios de los derechos.

Vender mercancía sin autorización puede resultar en acciones legales por infracción de derechos de autor o marca registrada.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Te recomiendo ver este video

VIDEO VIRAL TIKTOK | Taylor Swift lleva a sus padres a una discoteca de Las Vegas tras confusión: “Es una fiesta familiar, dijeron”.