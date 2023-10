El mundo del deporte y la música, a menudo, se entrecruzan en un espectáculo de relaciones y amistades sorprendentes. Uno de estos casos recientes ha capturado la atención de los fanáticos de ambos mundos, involucrando al exjugador de baloncesto Shaquille O’Neal y al destacado jugador de fútbol americano Travis Kelce. La causa de la conmoción es la presunta relación romántica entre Kelce y la famosa cantante Taylor Swift.

En declaraciones recientes, Shaquille O’Neal expresó su asombro al enterarse de los rumores que circulan sobre la posible relación entre su amigo Travis Kelce y la reconocida artista Taylor Swift. Aunque los rumores han cobrado fuerza en los últimos tiempos, Kelce aún no ha confirmado oficialmente su relación con Swift.

Kelce, un talentoso jugador de los Kansas City Chiefs de la NFL, ha sido centro de atención debido a su supuesta relación con la exitosa cantante Taylor Swift. Aunque Swift no estuvo presente en el último partido de los Chiefs en Minnesota, su asistencia a los dos juegos anteriores ha generado especulaciones y alimentado los rumores sobre un posible romance entre la artista y el jugador.

CELEBS | Donna Kelce, mamá de Travis, el y Taylor Swift. (Foto: AFP)

Shaquille O’Neal le desea lo mejor a Travis Kelce y Taylor Swift

Shaquille O’Neal, amigo cercano de Travis Kelce, ha expresado su desconcierto a The Mirror por no haber recibido confirmación directa de esta relación por parte de su amigo. A pesar de su amistad, Kelce ha mantenido un perfil bajo sobre este tema y no ha proporcionado detalles sobre la naturaleza de su relación con Taylor Swift.

“Lo veo todo el tiempo cuando las celebridades se juntan. Travis es amigo mío, así que no me ha dicho que están saliendo”, dijo O’Neal. “Pero todos vemos lo que parece ser que están saliendo, si es que están saliendo. Les deseo lo mejor. Y ambos son grandes personas y me alegro por ellos”, sentenció.

Kelce cumplió 34 años la semana pasada y fue visto disfrutando de un cigarrillo días antes del partido de los Chiefs contra los Vikings. Los Chiefs ganaron 27-20 el domingo, con Kelce anotando un touchdown pero también pareció lastimarse, lo que hará que esté alejando de las canchas unos días.

