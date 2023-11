En la intersección entre el mundo del deporte y el espectáculo, la historia de amor entre el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y la superestrella de la música, Taylor Swift, ha capturado la atención de fans y curiosos por igual. En una entrevista con WSJ. Magazine, Kelce compartió detalles sobre su relación y la experiencia de estar al lado de alguien tan icónico.

Travis Kelce no escatimó elogios al hablar sobre Taylor Swift. En sus propias palabras, expresó: “Nunca he sido un hombre de muchas palabras. Estar cerca de ella, ver lo inteligente que es Taylor, ha sido increíble. Estoy aprendiendo cada día”. La admiración de Kelce por la astucia de Swift destaca la conexión profunda que comparten, más allá de las luces brillantes y las multitudes ensordecedoras.

Lo que hace que esta relación sea aún más intrigante es la misteriosa aura que rodea a Taylor Swift, algo que Kelce nunca había experimentado antes en sus relaciones anteriores. “Nunca he salido con alguien con ese tipo de aura”, admitió el jugador de los Chiefs. “Pero al mismo tiempo, no estoy huyendo de nada... El escrutinio que recibe, lo mucho que la tienen bajo una lupa, todos los días, paparazzi fuera de su casa, fuera de cada restaurante al que va, después de cada vuelo que toma, y ella solo está viviendo, disfrutando de la vida. Cuando actúa así, mejor no soy yo el que actúa de manera extraña”.

Aunque Kelce y Swift han mantenido su relación en gran medida en privado, el jugador reveló algunos detalles detrás de su primer encuentro. La cita, que incluyó una cena en la ciudad de Nueva York, estuvo acompañada de eventos detrás de cámaras que jugaron un papel crucial en acercar a la pareja. Kelce compartió: “Definitivamente había personas que ella conocía, que sabían quién era yo, en su esquina [que decían]: ‘¡Oye! ¿Sabías que venía?’. Tuve a alguien haciendo de Cupido”. Además, mencionó la intervención de miembros de la familia de Swift en el proceso.

En septiembre, Swift asistió al juego entre los Chicago Bears y los Kansas City Chiefs en el Arrowhead Stadium de Kansas City junto a la madre de Kelce, Donna. Después del juego, los dos fueron vistos alejándose en un descapotable que Kelce llamó un “auto de escape”, aludiendo a la canción del 2017 de Swift con el mismo nombre.

La cantante también estuvo presente en el juego entre los New York Jets y los Kansas City Chiefs en octubre para apoyar a Kelce junto a amigos como Ryan Reynolds, Blake Lively, Sophie Turner y Hugh Jackman.

En su conversación con WSJ. Magazine, Kelce destacó la precaución que está tomando para preservar su relación con Swift. “Lo más importante para mí: asegurarme de no decir nada que la aleje a Taylor”, afirmó, subrayando que su círculo cercano de amigos le advierte sobre la importancia de cuidar cada palabra.

“Todos a mi alrededor me dicen: ‘¡No arruines esto!’ Y yo aquí sentado diciendo: ‘Sí, lo tengo’”, agregó Kelce.

Cuando se trata de lo que tienen en común el jugador de la NFL y la superestrella de la música, Kelce destaca los valores compartidos en cuanto a la familia y el trabajo. “Todo el mundo sabe que soy un hombre de familia”, dijo. “Su equipo es su familia. Su familia hace muchas cosas en términos de la gira, el marketing, estar presente, así que creo que ella tiene muchos de esos valores también, lo cual está justo en mi callejón”.

