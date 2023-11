El destacado ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, cumplió su palabra y optó por una sorprendente cena de Acción de Gracias centrada en el famoso pollo de un reconocido restaurante de comida rápida en Estados Unidos. A pesar de la festividad, la ausencia de su nueva pareja, la reconocida estrella pop Taylor Swift, fue notoria en esta celebración.

Aric Jones, el mejor amigo de Kelce, compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen reveladora de la comida de Thanksgiving, confirmando que el jugador de los Chiefs realmente optó por pollo frito de un famoso fast food para la ocasión.

Aunque la elección pueda parecer inusual para una celebridad de la NFL, los fanáticos se unieron a la tendencia al compartir imágenes de sus propias comidas de KFC en solidaridad con Kelce, convirtiendo el hashtag “KFCwithTravis” en una tendencia en la plataforma de Twitter.

La respuesta de KFC no se hizo esperar, y la cuenta oficial de la famosa cadena de comida rápida recurrió a un toque de humor y referencias musicales. Haciendo alusión a la conocida canción “You Belong With Me” de Taylor Swift, la cuenta de KFC tuiteó: “Tú perteneces a nosotros”. Esta interacción ligera añadió un toque divertido a la historia, especialmente considerando que Kelce y Swift no compartieron su primer Día de Acción de Gracias como pareja.

Travis Kelce no se siente bien

Sin embargo, parece que la elección de Kelce no estuvo exenta de ciertos altibajos emocionales. Durante el último episodio de su podcast “New Heights”, en el que participó junto a su hermano mayor Jason, jugador de los Philadelphia Eagles, Kelce reveló que no se sentía bien. La derrota de Jason sobre Travis en el Monday Night Football y un balón suelto en la zona roja dejaron al jugador de los Chiefs visiblemente afectado.

A pesar de la sugerencia de su hermano de realizar un viaje corto para unirse a la familia en Acción de Gracias, Kelce optó por quedarse y disfrutar de un reconfortante pollo frito. Parece que esta elección poco convencional le brindó el consuelo necesario para superar la derrota y recobrar la confianza. Aunque la ausencia de Taylor Swift pueda haber dejado un vacío en la celebración, Travis Kelce demostró que, a veces, la comida reconfortante es la mejor compañía en momentos difíciles.

