Travis Kelce, la estrella de los Kansas City Chiefs, ha revelado fascinantes detalles sobre su experiencia acompañando a Taylor Swift durante su gira en Buenos Aires, Argentina. En una reveladora charla en su podcast New Heights junto a su hermano Jason, Kelce abrió el telón de su relación con la famosa cantante, destacando momentos sorprendentes y divertidos.

El jugador de fútbol americano aprovechó la pausa de su equipo para sumergirse en el mundo de la música y apoyar a Swift en su concierto en el estadio Monumental de River Plate. Aunque evitó comentar sobre un viral episodio en el que la cantante corrió hacia él para darle un beso, Kelce compartió su sorpresa al escuchar a Swift modificar la letra de su canción “Karma” para incluir una mención personalizada.

Durante la actuación, Swift improvisó un verso inesperado: “El Karma es el chico de los Chiefs, que viene directo a casa conmigo”, desatando la euforia entre los miles de fanáticos de ambos mundos. Videos captaron a Kelce tapándose el rostro en asombro, confirmando que fue una sorpresa tanto para él como para la audiencia.

“No tenía pista de que me iba a dedicar eso, me shockeó”, comentó Travis sobre el verso que le dedicó Taylor en medio de la canción Karma. Y se disculpó avergonzado por no chocar la mano del padre de Taylor que quiso saludarlo en medio de ese momento que fue de los más festejados por el público de Taylor en el Monumental.

Travis Kelce y Taylor Swift en Argentina

¿Y qué otras actividades fuera de la agenda laboral de la artista hicieron en Argentina? “Tienen muy buena comida, man. Comimos empanadas y bifes, tienen buena carne allá”, dijo Travis, quien explicó que pudieron salir sólo esa noche en que el show fue postergado. Su paso por el restaurante “Elena” del Four Seasons, donde se hospedaron quedó registrado por todos los presentes, que los recibieron con aplausos.

“Fue muy divertido ver todo el rebote que tuvo en las redes sociales pero especialmente fue divertido ver la expresión de tu rostro”, terminó diciéndole Jason a Travis, feliz del momento que atraviesa el campeón de la NFL.

VIDEO RECOMENDADO

Taylor Swift arrasó el martes en los MTV Video Music Awards, mientras la colombiana Shakira recogió el prestigioso premio "Video Vanguard" de la noche con una actuación que sacudió las caderas del auditorio y recorrió toda su carrera. (Fuente: AFP)