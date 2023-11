El romance entre Taylor Swift y Travis Kelce no pasa de moda. El viernes, la estrella pop de 33 años y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, de 34, se reunieron en Argentina para una cita discreta. La pareja cenó en una habitación privada en Elena, un restaurante en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires, y al parecer, estuvieron acompañados por el padre de Swift, Scott Kingsley Swift.

Aunque no se sabe exactamente qué comieron, Elena es conocida por sus carnes añejadas, brasserie y charcutería.

Una fuente le dijo a People que la pareja “se veía muy linda en su cita discreta” y que “también salieron tomados de la mano”. La fuente agregó que “la multitud en el restaurante vitoreó brevemente cuando salieron” y que “Travis estaba radiante”.

Su salida ocurrió horas después de que el jugador de la NFL fuera visto saliendo de un avión en un aeropuerto cerca de Buenos Aires. Aunque Kelce está en plena temporada de fútbol, pudo hacer el viaje al extranjero debido a que su equipo estaba en su semana de descanso.

Todos los equipos de la NFL tienen derecho a un período de siete días en el que no juegan ningún partido. El atleta aprovechó el tiempo libre el jueves para apoyar a su compañero de los Chiefs, Patrick Mahomes, en la cuarta gala anual de la Fundación 15 and the Mahomies.

En cuanto a Swift, el jueves marcó la primera noche de la gira internacional de su tour “Eras”. Fuentes cercana a la pareja confirmaron al citado medio que Kelce estaba haciendo tiempo en su agenda para asistir al concierto de Swift en Argentina a principios de semana.

Videos grabados por fans del espectáculo del jueves mostraron a la ganadora del Grammy interpretando “Labyrinth” por primera vez durante la sección de “canciones sorpresa” de su actuación. Dado que la canción de Midnights presenta letras sobre “enamorarse de nuevo”, los fanáticos especularon que la canción se agregó a su extenso repertorio gracias a su nuevo romance.

La pareja pudo pasar más tiempo juntos el viernes, ya que el espectáculo tuvo que ser pospuesto debido al mal tiempo. Swift calificó el clima de “verdaderamente caótico” y dijo que realizar el espectáculo sería “peligroso”.

“Me encanta un espectáculo bajo la lluvia, pero nunca pondría en peligro a mis fanáticos o a mis compañeros artistas y equipo”, agregó. Su actuación fue reprogramada para el domingo.

Kelce insinuó su viaje al extranjero durante el último episodio de “New Heights with Jason and Travis Kelce”. Cuando su hermano Jason le preguntó cómo pasaría su semana libre, él respondió: “Puede que diga ‘al diablo’ y simplemente vaya a algún lugar agradable, no sé. Mi piel se está volviendo realmente pálida, así que tengo que ir a algún lugar soleado”.

CELEBS | Travis Kelce en un episodio de su podcast “New Heights with Jason and Travis Kelce”. (Foto: New Heights | YouTube)

Eli Manning dio a People información sobre las semanas libres en la NFL, explicando que es un “tiempo para descansar el cuerpo, descansar un poco la mente, recargarse para prepararse para la segunda mitad de la temporada”.

Cuando se le preguntó sobre su opinión sobre Kelce usando el tiempo para reunirse con Swift, dijo al citado medio: “Creo que para él viajar, no hay nada de malo en viajar, ir a algún lugar. Hey, si quiere ir y apoyar a su novia y verla tocar un concierto, no tengo problema con eso”.

