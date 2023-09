“The Equalizer” promete ser un gran éxito de taquilla internacional. Con nombres de renombre como Denzel Washington y Dakota Fanning, la cinta dirigida por Antoine Fuqua ha recibido buenas críticas y elogios por parte de la prensa especializada a tan solo días de debutar en algunos cines de Estados Unidos.

Si bien la película promete ser un gran hit taquillero debido al enorme legado que posee Denzel Washington, no podemos dejar de lado a la talentosa Dakota Fanning, una de las actrices más versátiles del medio hollywoodense.

Dakota Fanning volvió a trabajar con Denzel Washington en "The Equalizer" (Foto: Dakota Fanning / Instagram)

Como bien recordamos, Fanning hizo su debut en el cine desde muy joven al aparecer en el drama “Yo soy Sam”, en la que curiosamente también participó su hermana Mary Ellen.

1.- ¿QUIÉN ES DAKOTA FANNING?

Hannah Dakota Fanning nació en Convers, Georgia en 1994. Tiene 29 años de edad y una vasta experiencia actoral en Hollywood. Es hermana de la también actriz Mary Ellen Fanning e hija de Joy y Steve Fanning.

Dakota Fanning tiene 29 años de edad (Foto: Dakota Fanning / Instagram)

2.- DATOS PERSONALES DE DAKOTA FANNING

Nombre completo: Hannah Dakota Fanning

Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1994

Edad: 29 años

Profesión: actriz e influencer

Altura: 1′61

Años activo: 2000- actualidad

Hermana: Mary Ellen Fanning

Instagram: @dakotafanning

3.- DEBUT DE DAKOTA FANNING EN HOLLYWOOD

Dakota empezó su carrera desde muy joven al debutar en el corto “Father Xmas” en 2001. Posteriormente, la actriz apareció brevemente en la comedia “Juerga de solteros” ese mismo año.

Meses más tarde, su primer protagónico llegaría en “Yo Soy Sam” de la mano de Michelle Pfeiffer. En aquella cinta, Dakota interpretó a la hija de Sean Penn.

La actriz empezó su carrera desde muy joven (Foto: Dakota Fanning / Instagram)

Cobró relevancia en demás filmes como “La guerra de los mundos”, adaptación de la obra de H. G. Wells, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el mítico Steven Spielberg.

4.- FILMOGRAFÍA DE DAKOTA FANNING

Entre las principales cintas en las que apareció Fanning están:

1. “I Am Sam” (2001)

2. “Sweet Home Alabama” (2002)

3. “Uptown Girls” (2003)

4. “Man on Fire” (2004)

5. “War of the Worlds” (2005)

6. “Charlotte’s Web” (2006)

7. “The Secret Life of Bees” (2008)

8. “The Twilight Saga: New Moon” (2009)

9. “The Runaways” (2010)

10. “The Twilight Saga: Eclipse” (2010)

11. “The Motel Life” (2012)

12. “Night Moves” (2013)

13. “The Benefactor” (2015)

14. “American Pastoral” (2016)

15. “Please Stand By” (2017)

16. “Once Upon a Time in Hollywood” (2019)

17. “The Alienist” (2018-2020)

18. “The Equalizer” (2023)

Debuto hace más de 20 años (Foto: Dakota Fanning / Instagram)

5.- COLABORÓ CON LEYENDAS DE LA ACTUACIÓN

Con una veintena de proyectos en su haber, debemos resaltar los grandes actores con los que ha coincidido Dakota Fanning antes de cumplir los 30 años.

Por ejemplo, en “La guerra de los mundos” coincidió con Tom Cruise, uno de los actores más renombrados de Hollywood. También compartió set de grabación con Robert de Niro en “El Escondite” y Brittany Murphy en “Niñera a la fuerza” , entre otros.

Trabajó a lado de diversas leyendas de Hollywood desde pequeña (Foto: Dakota Fanning / Instagram)

Colaboró con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en “Once Upon a Time in Hollywoo” en 2019 y recientemente volvió a colaborar con Washington tras hacerlo en 2004 con la cinta “Hombre en llamas”.

6.- REDES SOCIALES DE DAKOTA FANNING

En Instagram, la histrionisa cuenta con más de 4 millones de seguidores, siendo una de las actrices con mayor popularidad de los últimos años.

La actriz también cuenta con fanpage de Facebook, donde a la fecha acumula casi 500 mil seguidores.

7.- LA POLÉMICA DE “HOUNDDOG”

Aunque vivió gratos años a inicios de los 2000, Dakota vivió una polémica por una controversial aparición en el cine. Resulta que en pleno 2007, la entonces promesa de la actuación participó en la película “Hounddog”, cinta que narra la vida de una niña (Fanning) sumergida en un ambiente de pobreza y crisis social.

Junto a su hermana Elle Fanning (Foto: Dakota Fanning / Instagram)

Hasta ahí todo bien, pero la polémica surge tras notar que su personaje (Lewellwn) sufre vejaciones y agresiones sexuales. Toda una polémica que marcó los días durante el principio del 2007.

8.- EL DESCENSO DE SU CARRERA

Aunque se perfilaba a ser la cara principal de Hollywood, Dakota sufrió un estancamiento actoral a inicios de la década pasada. Tras aparecer en la famosa franquicia “Crepúsculo” y dar vida a una de las antagonistas, Fanning empezó a recibir cada vez menos papeles en distintas producciones mientras que, curiosamente, su hermana Elle comenzaba a cobrar mayor notoriedad en el medio.

Dakota Fanning en "La guerra de los mundos" (Foto: Netflix)

Fue así que los próximos proyectos de Fanning no recibieron la acogida esperada del público. Tuvo brillos efímeros en “Aquí y ahora”, “American Pastoral”, e incluso, su paso por “Once Upon in a time ... in Hollywood” fue mucho más anecdótica que memorable.

9.- DAKOTA FANNING, ¿TIENE PAREJA?

Aunque su perfil de Instagram posee decenas de likes y comentarios, se desconoce si posee pareja o novio en la actualidad. Si nos ceñimos a las fuentes, la información indica que es pareja de Ernesto Casas.

10.- FOTOS DE DAKOTA FANNING

Su libro favorito es "El gran Gatsby" de F. Scott Fitzgerald (Foto: Dakota Fanning / Instagram)

Ha recibido varios premios a lo largo de su carrera, incluyendo el Premio Saturn y el Premio del Sindicato de Actores (Foto: Dakota Fanning / Instagram)

Dakota Fanning nació el 23 de febrero de 1994 en Conyers, Georgia, Estados Unidos (Foto: Dakota Fanning / Instagram)

Mide aproximadamente 1,63 metros (Foto: Dakota Fanning / Instagram)

Además de actuar, Dakota disfruta de la escritura y los viajes (Foto: Dakota Fanning / Instagram)

