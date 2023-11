Kourtney Kardashian demuestra conocer el camino hacia el corazón de Travis Barker de una manera única. En el día de su 48 cumpleaños, la fundadora de la línea de suplementos comestibles naturales Lemme, de 44 años, sorprendió a su esposo con una cena de Acción de Gracias vegana.

A través de una serie de publicaciones en su historia de Instagram, Kourtney compartió un vistazo a la lujosa mesa y las decoraciones, que incluían un menú personalizado y una mesa decorada con temática de Acción de Gracias, junto con una irresistible variedad de alimentos.

Cena de Acción de Gracias vegana

“Acción de Gracias vegana para el cumpleaños de mi bebé @travisbarker”, comentó Kourtney en un clip acompañado por la canción “Have Yourself a Merry Little Christmas” de Frank Sinatra.

Las celebraciones de cumpleaños llegaron poco después de que la pareja diera la bienvenida a su primer hijo juntos a principios de este mes.

En el video, la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” recorrió la mesa mostrando decoraciones que incluían servilletas de tartán, platos con patrones rojos y blancos, y un centro de mesa con alimentos como calabazas, manzanas y granadas. La habitación también estaba decorada con rosas rojas y velas.

CELEBS | Kourtney Kardashian organizó una cena vegana de Acción de Gracias para su esposo Travis Barker. (Foto: Instagram)

Kourtney etiquetó a Khristianne Uy, una chef privada conocida como Chef K, quien a menudo se encarga de sus eventos.

Mientras tanto, un vistazo al menú, titulado “Cena de Acción de Gracias de Cumpleaños de Travis”, mostró que se servirían platillos como macarrones con queso vegano, pastel de calabaza, relleno sin gluten y cazuela de maíz dulce.

El menú también reveló que la cena fue seguida por “una proyección avanzada de Thanksgiving”, una nueva película de temática navideña protagonizada por la amiga de Kourtney, Addison Rae, y el Hombre Más Sexy del Mundo según People en 2023, Patrick Dempsey.

Travis compartió su propia historia de Instagram desde la celebración y la calificó como la “cena más increíble”. El baterista de Blink-182 etiquetó a Kourtney, junto con su hija Alabama, de 17 años, su hijo Landon, de 20 años, y su hijastra Atiana De La Hoya, de 24 años, a quien comparte con su ex esposa Shanna Moakler. Los amigos de Landon, Carl Dawson y Mikey Tua, también asistieron a la cena.

El músico adoptó el veganismo en 2008 después de sobrevivir a un accidente de avión. En una entrevista con Men’s Journal en 2017, Travis compartió: “Honestamente, desde que encontré esta forma de comer, tengo una cantidad interminable de energía. Puedo pasar todo el día, y después de todo, nunca me encuentro cansado. No importa qué tipo de espectáculos haga o los entrenamientos que realice, todavía tengo que obligarme a dormir por la noche”.

Kourtney y Travis dieron la bienvenida a su hijo a principios de este mes, y una fuente cercana a la pareja compartió con People que Kourtney está “sobre la luna” con el nacimiento de su hijo, y Travis ha sido “increíble”.

