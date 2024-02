Increíbles presentaciones se han destacado durante la gala de los Premios Lo Nuestro 2024, pues Anitta, Maluma, Don Omar, Wisin & Yandel, entre otros, pusieron a vibrar a los asistentes, pero no todo salió a la perfección, pues se registró la primera polémica que afectó directamente a Cristopher Uckermann y Christian Chávez, integrantes de RBD, quienes no pudieron ingresar al evento por un supuesto “error” en sus tickets. Ambos decidieron contar la realidad de esta situación mediante la red social Instagram.

Mediante una historia, se visualiza a los cantantes en el interior de un auto con rostros desencajados. ¿Qué ocurrió? Cristopher comienza a explicar que salían de esta ceremonia de premiación y lamentaban que no estarían presentes debido a que supuestamente “recibieron los boletos equivocados y no existían mesas” para ambos.

“Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer es una organización extraña. Nos vamos ir a cenar, pero los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados”, fueron las palabras del actor que interpretó a Diego Bustamante en la famosa serie.

Pese a esta lamentable experiencia que afrontaron ambos artistas mexicanos, mostraron una buena actitud. Es más, en otro post, agradecieron a sus seguidores a nivel mundial por los mensajes de apoyo que recibieron y recalcaron que no fue de su agrado el trato que obtuvieron por parte de la organización.

“Nos duele no ver a RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”, concluyó el actor y cantante de 37 años.

RBD gana en los Premios Lo Nuestro 204

El mencionado grupo juvenil obtuvo el galardón en la categoría ‘Grupo o Dúo del Año - Pop’ en esta presente edición, superando a agrupaciones como Camila, Ha*Ash, Piso 21 y Reik. Pese a este logro, diversos fanáticos de RBD exigieron por redes sociales que se les brinde las disculpas del caso y se mostraron enfadados por el accionar contra Cristopher Uckermann y Christian Chávez.