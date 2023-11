Miles de seguidores esperaron con ansias ver en la alfombra roja de los Latin Grammy a Rauw Alejandro y Rosalía, la expareja que por primera vez coincidía en un evento público. El puertorriqueño acudió bien acompañado y, si bien en las redes sociales los usuarios hicieron todo tipo de especulaciones, confirmó que se trata de su madre.

Tal como sucedió con Peso Pluma y Nicki Nicole, Rauw Alejandro fue otro de los artistas invitados a los Latin Grammy que despertó el interés del público por un posible cruce en la alfombra roja con Rosalía, su expareja.

Sin embargo, el cantante puertorriqueño sorprendió a propios y extraños al acudir muy bien acompañado de una mujer rubia, que estaba agarrada de uno de sus brazos. En las redes sociales muchos usuarios hicieron todo tipo de especulaciones, pero al ser entrevistado el cantante de “Diluvio” despejó cualquier duda.

Rauw Alejandro presentó a su madre en los Latin Grammy

Rauw Alejandro, quien está nominado a Mejor Álbum de Música Urbana por Saturno, fue abordado en la alfombra roja de los Latin Grammy por la televisión española y presentó a su madre a los espectadores.

“(Estoy) contento de estar aquí nuevamente, hoy acompañado de mi querida madre que está guapísima”, dijo el artista.

Rauw Alejandro: "Estoy contento y hoy acompañado de mi maravillosa madre que está guapísima" #LatinGRAMMY https://t.co/y64T0JQJnR pic.twitter.com/R8WJps10lI — La 1 (@La1_tve) November 16, 2023

Las indirectas entre Rauw Alejandro y Rosalía

Rauw Alenadro y su expareja, la española Rosalía, no tuvieron oportunidad de cruzarse en la alfombra roja de los Larin Grammy. Sin embargo, ambos cantaron en el escenario dos temas que llamaron mucho la atención de sus fanáticos en las redes sociales.

La cantante catalana abrió la gala con el tema “Se nos rompió el amor”, un tema de Rocío Jurado que sus seguidores relacionaron con la ruptura entre ella y Rauw Alejandro.

Sin embargo, cuando llegó el turno del puertorriqueño, este interpretó “Se fue”, una versión del tema de Laura Pausini.

Esto de Rauw Alejandro cantando SE FUE de Laura Pausini si que no lo vimos venir… #LatinGRAMMY pic.twitter.com/JhYHcSUtpf — Edu Calle (@EduCalle_) November 16, 2023

En las redes, los usuarios no tuvieron dudas respecto a que ambos artistas se estaban lanzando indirectas. “Rauw Alejandro y Rosalia se han dedicado mutuamente sus actuaciones esta noche, creo que nadie tiene duda”, “”Se nos rompió el amor de tanto usarlo. O de no usarlo VS Se fue el perfume de sus cabellos y la vida con ella se fue”, fueron algunos comentarios de los usuarios.

En julio de este año, de acuerdo con medios internacionales, Rauw Alejandro y Rosalía pusieron fin a su relación sentimental y los Latin Grammy fue el primer evento público en el que coinciden.

Video recomendado

Mira los Premios Latin Grammy 2023 desde Sevilla en España (Video: @LatinGrammy Twitter)